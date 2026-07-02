Seis homens são presos em operação contra suspeitos de tentar marcar encontros sexuais com menores em Miami-Dade

Ação policial disfarçada já resultou em mais de 30 prisões desde abril e faz parte do reforço no combate à exploração infantil durante grandes eventos na região

Seis homens foram presos nesta quarta-feira (1) durante uma operação policial disfarçada em Miami-Dade, na Flórida, acusados de tentar pagar por encontros sexuais com menores de idade que conheceram pela internet. Segundo o Gabinete da Promotoria de Miami-Dade, os suspeitos acreditavam estar conversando com adolescentes, mas, na realidade, interagiam com agentes infiltrados das forças de segurança.

As prisões fazem parte de uma série de operações realizadas desde abril, que já resultaram em mais de 30 detenções de pessoas suspeitas de crimes relacionados à exploração sexual de menores.

Entre os presos está John Alcin, de 30 anos, acusado de combinar um encontro com quem acreditava ser uma adolescente de 14 anos. De acordo com os promotores, ele chegou ao local combinado e entregou US$ 200 a um policial disfarçado antes de ser preso em flagrante.

As autoridades informaram que os detidos exercem diferentes profissões, incluindo engenheiros, trabalhadores da construção civil e até um funcionário do governo local.

A operação ocorre em um momento de grande movimentação no sul da Flórida, que recebe milhares de visitantes por causa das partidas da Copa do Mundo da FIFA, aumentando a preocupação das autoridades com possíveis casos de tráfico humano e exploração sexual.

Antes do início do torneio, a promotora de Miami-Dade, Katherine Fernandez Rundle, apresentou à imprensa um centro confidencial de atendimento a vítimas de tráfico humano. O local oferece abrigo, roupas, apoio psicológico e assistência especializada para pessoas resgatadas.

"Recebemos uma ligação na linha direta, vamos até as ruas para resgatar uma jovem e a trazemos para este centro, onde ela pode iniciar sua recuperação e receber o apoio necessário para reconstruir sua vida", afirmou Fernandez Rundle.

Os seis suspeitos permanecerão presos sem direito à fiança enquanto aguardam o andamento do processo judicial.

As autoridades reforçam que qualquer informação sobre possíveis casos de tráfico humano ou exploração sexual pode ser denunciada à Linha Direta de Combate ao Tráfico Humano de Miami-Dade, pelo telefone 305-349-7867.

Fonte: NBC