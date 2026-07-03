FBI entra na investigação da morte de mulher que desapareceu após sair de casa de entretenimento adulto na Flórida

Keisha Jones, de 31 anos, havia sido vista pela última vez em North Miami Beach; corpo foi localizado dias depois

O FBI passou a integrar a investigação sobre a morte de Keisha Jones, de 31 anos, que havia desaparecido após ser vista pela última vez em uma casa de entretenimento adulto no sul da Flórida.

Segundo o Departamento de Polícia de North Miami Beach, Jones foi vista pela última vez por volta das 6h da manhã do dia 26 de junho, deixando o estabelecimento Dean's Gold, localizado na Northeast 163rd Street.

As autoridades informaram que ela saiu do local utilizando um serviço de transporte por aplicativo e que, possivelmente, seguiu para o Scarlett's Cabaret, em Hallandale Beach.

No dia seguinte ao desaparecimento, a polícia divulgou um alerta pedindo ajuda da população para localizar a mulher. No entanto, nesta quarta-feira (1º), confirmou que Keisha Jones foi encontrada morta.

Até o momento, as autoridades não divulgaram onde o corpo foi localizado, nem as circunstâncias da morte ou a possível causa do óbito.

Em nota, o FBI confirmou que passou a participar das investigações, mas informou que não comentará o caso neste momento.

"O FBI está ciente deste caso. Em respeito à investigação em andamento, não faremos comentários sobre seu conteúdo", informou um porta-voz da agência.

A investigação continua, e as autoridades ainda não divulgaram informações sobre suspeitos ou possíveis motivações para a morte de Keisha Jones.

Fonte: NBC