Escolas públicas de Broward e Miami-Dade mantêm nota máxima "A" na Flórida, apesar da queda no número de alunos

Distritos comemoram excelência acadêmica pelo sétimo e terceiro ano consecutivos, mas enfrentam redução nas matrículas e fechamento de escolas

Os dois maiores distritos escolares do sul da Flórida voltaram a receber a nota máxima "A" na avaliação anual do Departamento de Educação da Flórida. Tanto as Escolas Públicas do Condado de Broward (BCPS) quanto as de Miami-Dade (MDCPS) mantiveram o mais alto nível de desempenho acadêmico, consolidando uma sequência de resultados positivos.

Em Broward, o superintendente Howard Hepburn comemorou a conquista pelo terceiro ano consecutivo. "É um tricampeonato. Três notas A seguidas", afirmou durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, o resultado é fruto do trabalho de professores dedicados e de uma estratégia baseada na análise de dados para personalizar o ensino de cada estudante.

Para o membro do Conselho Escolar de Broward, Jeff Holness, a nota máxima confirma que a excelência acadêmica passou a ser o padrão do distrito.

Já em Miami-Dade, o superintendente Jose Dotres destacou que este é o sétimo ano consecutivo em que o distrito recebe a classificação "A". Ele afirmou que o desempenho demonstra a capacidade das escolas públicas de competir com instituições privadas e escolas charter.

"Nós oferecemos opções para pais e estudantes e continuamos inovando porque sabemos que precisamos competir", disse Dotres.

Hepburn também defendeu a concorrência entre os diferentes modelos de ensino. "Os pais devem ter o direito de escolher onde seus filhos estudam. Em um ambiente competitivo, estamos mostrando que somos os melhores", afirmou.

Os dados divulgados pelo estado mostram avanço no desempenho das escolas. Em Broward, quase 70% das unidades mantiveram a nota "A" ou melhoraram sua classificação. Ao todo, 28 escolas passaram de "B" para "A", enquanto outras sete evoluíram de "C" para "A". Nenhuma escola dos distritos de Broward ou Miami-Dade recebeu nota "D" ou "F".

Apesar dos resultados positivos, ambos os sistemas de ensino enfrentam um desafio importante: a queda contínua no número de matrículas. A redução já levou ao anúncio de novos fechamentos de escolas para o próximo ano letivo.

Segundo os superintendentes, diversos fatores explicam essa diminuição, entre eles a queda na taxa de natalidade, o alto custo de vida que tem levado famílias a deixar o sul da Flórida, o aumento das opções de ensino disponíveis para os pais e a redução da imigração para a região.

Mesmo diante desse cenário, a maioria dos estudantes de Broward e Miami-Dade continua matriculada em escolas públicas tradicionais, que seguem mantendo a classificação máxima concedida pelo estado.

Durante a apresentação dos resultados, Miami-Dade também destacou que o desempenho dos alunos apresentou crescimento em todas as áreas do conhecimento desde o período da pandemia. Para a presidente do Conselho Escolar, Mari Tere Rojas, o avanço é resultado do trabalho realizado diariamente pelos educadores nas salas de aula.

Fonte: NBC