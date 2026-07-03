Brasileira dada como desaparecida na Flórida é encontrada vivendo em situação de rua, mas família ainda busca ajuda para trazê-la ao Brasil

Após repercussão do caso, amiga localiza Evaneide Rodrigues em Miami; familiares afirmam que ela enfrenta uma grave crise de saúde mental e dizem não conseguir obter apoio para garantir tratamento

A brasileira Evaneide dos Santos Rodrigues, conhecida como Neide, que era considerada desaparecida na Flórida, foi encontrada em Miami após a divulgação de seu caso. Apesar do alívio por saber que ela está viva, a família afirma que a situação continua extremamente delicada e faz um novo apelo por ajuda para que ela receba atendimento médico e possa retornar ao Brasil.

A atualização foi compartilhada pela sobrinha de Evaneide, Kamila dos Santos Lopes, que agradeceu à comunidade brasileira pela mobilização após a publicação da reportagem sobre o desaparecimento.

Segundo Kamila, integrantes da Igreja Pequena Havana, em Miami, entraram em contato informando que Evaneide frequentava os cultos diariamente. A partir dessa informação, uma amiga da brasileira, identificada como Claudia, que mora em Boston, viajou até Miami para tentar localizá-la.

A amiga conseguiu encontrar Evaneide vivendo em situação de rua. De acordo com a família, ela apresenta sinais de uma grave crise de saúde mental, perdeu todos os seus documentos, não consegue cuidar de si mesma e, embora frequente a igreja regularmente, não aceita ajuda de forma voluntária.

Na tentativa de garantir assistência, Claudia acionou a polícia de Miami. No entanto, segundo o relato da família, foi informada de que as autoridades não poderiam intervir sem o consentimento de Evaneide ou sem uma determinação judicial.

Ainda de acordo com Kamila, a amiga procurou um juiz em Miami e solicitou uma ordem de internação involuntária, alegando que Evaneide não teria condições de cuidar da própria saúde e segurança. O pedido, porém, foi negado.

A família também afirma ter buscado orientação junto ao Consulado-Geral do Brasil nos Estados Unidos, mas recebeu apenas a recomendação de procurar a polícia. Como as autoridades informaram que não poderiam agir nas circunstâncias atuais, os parentes dizem continuar sem alternativas para garantir que Evaneide receba tratamento.

"Nossa família está no Brasil e deseja apenas que a Evaneide receba o tratamento adequado e possa retornar ao nosso país para ficar perto de quem a ama e possa cuidar dela. Estamos desesperados e não sabemos mais a quem recorrer", declarou Kamila.

O caso ganhou repercussão depois que familiares informaram que estavam sem notícias de Evaneide havia vários meses. Eles também relataram que ela havia recebido atendimento médico no Jackson Health System, em maio deste ano, durante uma crise de saúde mental, e que seu veículo foi encontrado abandonado na região de Key Biscayne.

Agora, embora o paradeiro da brasileira tenha sido esclarecido, a principal preocupação da família é conseguir apoio jurídico, médico e institucional para que ela tenha acesso ao tratamento necessário e possa, futuramente, retornar ao Brasil.

Os familiares também pedem que qualquer pessoa que conheça autoridades, advogados, organizações, profissionais de saúde mental ou instituições que possam orientar legalmente o caso entre em contato para oferecer informações que possam contribuir com a situação.