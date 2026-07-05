Flórida inicia período de compras sem imposto para volta às aulas; veja quando começa e quais produtos entram na isenção

Benefício começa em 20 de julho e vai até 20 de agosto; estado também terá um novo período de isenção para artigos de caça, pesca e camping

As famílias da Flórida poderão economizar nas compras para a volta às aulas com o início do tradicional Back-to-School Sales Tax Holiday, período em que diversos produtos escolares são vendidos sem a cobrança do imposto estadual sobre vendas.

A isenção fiscal passa a valer de 20 de julho a 20 de agosto, após uma mudança aprovada pelos legisladores estaduais. Até o ano passado, o benefício costumava ocorrer durante todo o mês de agosto, mas o calendário foi antecipado para permitir que os pais façam as compras antes do início do ano letivo.

O programa faz parte de um pacote de mais de 100 novas leis estaduais que entraram em vigor na Flórida em 1º de julho. Em 2025, o governador Ron DeSantis sancionou uma lei que tornou o período de isenção para compras escolares permanente no estado.

Durante o Back-to-School Tax Holiday, consumidores poderão adquirir uma série de produtos elegíveis sem pagar o imposto estadual, incluindo materiais escolares, mochilas, roupas, calçados, computadores e outros itens que atendam aos limites de preço estabelecidos pela legislação.

Além do benefício voltado às famílias, a nova lei também cria um período de isenção para equipamentos de lazer ao ar livre.

O chamado "Hunting, Fishing and Camping Sales Tax Holiday" ocorrerá entre 1º de setembro e 31 de dezembro, permitindo a compra de diversos produtos relacionados à caça, pesca e camping sem a cobrança do imposto estadual.

As autoridades recomendam que os consumidores consultem a lista oficial de produtos elegíveis antes das compras, já que a isenção se aplica apenas a itens específicos e dentro dos limites de valor definidos pela legislação.

Fonte: Click Orlando