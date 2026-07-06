Parasita que causa diarreia registra aumento de casos na Flórida; autoridades fazem alerta

CDC confirma circulação da Cyclospora no estado e orienta população a redobrar os cuidados com alimentos frescos durante o verão

Autoridades de saúde dos Estados Unidos estão monitorando o aumento de casos de uma infecção intestinal provocada pelo parasita Cyclospora cayetanensis, que já teve registros confirmados na Flórida.

O microrganismo é responsável pela ciclosporíase, doença que provoca principalmente diarreia intensa e aquosa, além de cólicas abdominais, perda de apetite, náuseas, fadiga e perda de peso. Em alguns casos, os episódios de diarreia podem ser frequentes e severos.

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), a infecção ocorre quando a pessoa consome água ou alimentos contaminados por fezes contendo o parasita. Nos Estados Unidos, os surtos têm sido associados principalmente ao consumo de frutas, verduras e legumes frescos.

A temporada de maior incidência da doença começou em 1º de maio e segue até 31 de agosto.

Desde o início desse período, o CDC recebeu notificações demais de 140 casos em todo o país. Na Flórida, o Departamento de Saúde do estado (FDOH) contabilizou 36 casos confirmados até o dia 27 de junho.

Embora a Flórida esteja entre os estados afetados, os maiores números de casos foram registrados em Texas, Illinois e Nova York, sendo que este último pode ter contabilizado cerca de 80 infecções.

As autoridades alertam que o número real de pessoas infectadas provavelmente é maior do que o registrado oficialmente, já que muitas pessoas apresentam sintomas leves, não procuram atendimento médico ou não realizam exames específicos para detectar o parasita.

O CDC orienta que qualquer pessoa que apresente sintomas compatíveis com a doença procure um profissional de saúde para avaliação e diagnóstico.

Apesar do desconforto causado pela infecção, especialistas afirmam que a maioria das pessoas com o sistema imunológico saudável se recupera completamente, mesmo sem tratamento específico. Em alguns casos, no entanto, médicos podem prescrever antibióticos para reduzir a duração dos sintomas.

Para reduzir o risco de infecção, as autoridades recomendam lavar cuidadosamente frutas, verduras e legumes antes do consumo, utilizar água potável e manter boas práticas de higiene no preparo dos alimentos, especialmente durante os meses de maior circulação do parasita.

Fonte: Click Orlando