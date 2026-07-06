Semana começa com temporais na Flórida, mas calor intenso deve ganhar força nos próximos dias

Meteorologistas preveem redução das chuvas e temperaturas próximas dos 38°C até o fim da semana, impulsionadas por alta pressão e poeira do Saara

A semana começa com previsão de chuvas e temporais durante a tarde em grande parte da Flórida, mas o cenário deve mudar nos próximos dias. Segundo os meteorologistas, a tendência é de redução gradual das precipitações e aumento significativo das temperaturas a partir da metade da semana.

Na Flórida Central, a manhã desta segunda-feira será de tempo seco, com sol entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas para a faixa dos 32°C a 34°C. Com a umidade elevada, a sensação térmica poderá ultrapassar os 38°C.

As pancadas de chuva devem começar por volta do fim da manhã nas regiões próximas à Interestadual I-75 e avançar para áreas ao longo da I-4 e da costa leste durante a tarde. A previsão indica que os temporais percam força ao anoitecer.

A partir de quarta-feira, dois fenômenos meteorológicos devem alterar o padrão do tempo no estado: a formação de uma área de alta pressão em níveis elevados da atmosfera e a chegada de uma massa de poeira do Deserto do Saara.

A combinação desses fatores deve reduzir a formação de nuvens de chuva e favorecer dias mais quentes e secos.

Os meteorologistas preveem que as temperaturas máximas atinjam entre 35°C e 37°C até o fim da semana, enquanto a sensação térmica poderá chegar a 42°C em algumas localidades da Flórida Central.

Sul da Flórida também terá menos chuva

No Sul da Flórida, a previsão também aponta para uma diminuição gradual das chances de chuva ao longo da semana.

Embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas durante as tardes, especialmente nos primeiros dias da semana, a tendência é de tempo mais firme e períodos maiores de sol a partir da metade da semana.

As autoridades recomendam que moradores e visitantes redobrem os cuidados com o calor intenso, mantendo-se hidratados, evitando atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes do dia e buscando locais com sombra ou ar-condicionado sempre que possível.

Fonte: ClickOrlando/CBS