Nova lei da FL facilita pequenas reformas sem permit, mas regra não vale para todas as obras

Vai reformar sua casa na Flórida? Atenção! Uma nova lei pode fazer você economizar tempo e dinheiro, mas cuidado: nem toda reforma está liberada sem permit.

Uma nova lei da Flórida promete reduzir a burocracia para proprietários que desejam realizar pequenas reformas em casa. Desde 1º de julho de 2026, entrou em vigor a HB 803, que isenta algumas obras residenciais da necessidade de obter um building permit, desde que atendam aos critérios estabelecidos pela legislação estadual.

Ao contrário do que muitas publicações nas redes sociais sugerem, a mudança não elimina a exigência de licença para todas as reformas.

Pela nova regra, proprietários de casas unifamiliares e seus contratados podem realizar determinados serviços com valor inferior a US$ 7.500 sem solicitar um permit ao governo local. A medida busca reduzir custos, agilizar pequenos reparos e diminuir o volume de processos nas prefeituras.

Entre os serviços que podem ser dispensados do permit estão algumas melhorias estéticas e reparos simples, como pintura, acabamento em drywall, troca de pisos, instalação de armários, calhas e alguns reparos em cercas, desde que não envolvam alterações estruturais nem instalações técnicas.

O que continua exigindo permit

A lei mantém a obrigatoriedade de licença para qualquer obra que envolva:

•Alterações estruturais;

•Instalações elétricas;

•Serviços hidráulicos (plumbing);

•Sistemas de ar-condicionado e ventilação (mechanical);

•Instalações de gás;

•Imóveis localizados em áreas de risco de inundação (flood hazard areas).

Outro ponto importante é que não será permitido dividir uma obra maior em vários contratos menores apenas para ficar abaixo do limite de US$ 7.500. A legislação proíbe essa prática para evitar fraudes.

Além da isenção para pequenas reformas, a HB 803 também traz outras mudanças importantes no processo de aprovação de projetos, reduzindo prazos para emissão de permits, ampliando a atuação de inspetores privados e limitando algumas exigências das associações de moradores (HOAs) relacionadas ao processo de aprovação de obras.

Para especialistas do setor, a nova lei representa um avanço na desburocratização das pequenas reformas, mas reforçam que os proprietários devem verificar se o serviço realmente se enquadra na isenção antes de iniciar qualquer obra, evitando multas ou problemas futuros com inspeções e seguros.