Flórida: por que quase não vemos para-raios no estado que lidera as mortes por raios nos EUA?

Você já reparou que, mesmo sendo um dos lugares com mais raios do planeta, a Flórida quase não tem para-raios visíveis? Afinal, por que isso acontece? E como se proteger em um estado que lidera o número de mortes por raios nos Estados Unidos?
A Flórida continua sendo referência quando o assunto é raios
Embora um levantamento de 2025 tenha colocado Oklahoma em primeiro lugar em densidade de raios naquele ano específico, a Flórida continua sendo reconhecida mundialmente como a “Lightning Capital” por registrar tempestades quase diárias durante o verão e liderar o número de mortes provocadas por raios nos Estados Unidos.
Entre 2016 e 2025, a Flórida registrou 51 mortes por raios, mais do que qualquer outro estado americano. Em média, são cerca de sete mortes por ano.
Por que existem tantos raios na Flórida?
A explicação está na geografia.
A Flórida é uma península cercada pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo do México. Durante o verão, o intenso calor aquece rapidamente o solo. Ao mesmo tempo, ventos úmidos vindos dos dois lados do estado se encontram sobre o interior da península.
Esse encontro forma grandes nuvens de tempestade praticamente todos os dias, principalmente durante a tarde. Em algumas regiões são registrados mais de 90 dias de tempestades por ano.
Então por que quase não vemos para-raios?
Muita gente acredita que seja porque o solo da Flórida é formado por areia.
Isso não é totalmente verdade.
A areia realmente dificulta o aterramento convencional, exigindo projetos elétricos diferentes e sistemas de proteção mais robustos. Porém, ela não impede a instalação de para-raios e nem faz com que eles sejam desnecessários.
Os principais motivos são:
•a maioria das residências tem apenas um ou dois andares;
•muitos sistemas de proteção ficam escondidos sobre os telhados;
•os códigos de construção priorizam aterramento elétrico e proteção contra surtos elétricos;
•para-raios são mais comuns em prédios altos, hospitais, igrejas, escolas, torres e edifícios comerciais.
Ou seja, eles existem, mas muitas vezes passam despercebidos.
Onde ocorrem mais acidentes?
A maioria das vítimas é atingida durante atividades ao ar livre.
Os casos mais comuns envolvem pessoas em:
•praias;
•pescarias;
•campos de golfe;
•parques;
•canteiros de obras;
•embarcações;
•esportes ao ar livre.
Especialistas alertam que um raio pode atingir uma pessoa mesmo quando a tempestade parece distante, já que descargas podem ocorrer a vários quilômetros da chuva principal.
Regiões da Flórida com maior incidência
A área conhecida como Lightning Alley (“Corredor dos Raios”) fica principalmente na região central do estado, entre Tampa e Orlando.
Também há alta incidência em condados como:
•Polk;
•Orange;
•Osceola;
•Hillsborough;
•Seminole.
Em 2025, o Condado de Polk registrou mais de 1 milhão de descargas elétricas, o maior número entre os condados americanos.
Qual é o período mais perigoso?
O maior risco ocorre entre:
Maio e setembro, durante o verão.
O horário mais crítico é entre:
12h e 18h, quando se formam as tradicionais tempestades da tarde.
Julho costuma concentrar o maior número de acidentes fatais.
Como se proteger
As autoridades americanas recomendam:
•Ao ouvir um trovão, procure imediatamente um prédio fechado ou um veículo com teto metálico.
•Nunca permaneça na praia, piscina, campo de golfe ou barco.
•Evite árvores isoladas e estruturas metálicas.
•Aguarde 30 minutos após o último trovão antes de voltar às atividades externas.
•Dentro de casa, evite usar aparelhos ligados à tomada e tomar banho durante tempestades intensas.
Quase 90% das pessoas atingidas sobrevivem, mas muitas ficam com sequelas permanentes.