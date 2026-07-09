FBI alerta para aumento de assaltos marcados por aplicativos de namoro no Sul da Flórida

Criminosos usam perfis falsos para atrair vítimas a encontros e, em alguns casos, chegam a obrigá-las a sacar dinheiro em caixas eletrônicos

O FBI em Miami emitiu um alerta aos moradores do Sul da Flórida sobre o aumento de assaltos envolvendo aplicativos de namoro.

Segundo a agência, criminosos criam perfis nas plataformas para marcar encontros presenciais com as vítimas e, durante o encontro, realizam roubos, muitas vezes com uso de violência.

Em um dos casos investigados, o suspeito sacou uma arma, roubou dinheiro e objetos pessoais da vítima e ainda a obrigou a fazer um saque em um caixa eletrônico antes de fugir.

Embora golpes em aplicativos de namoro não sejam novidade, o FBI afirma que essa modalidade preocupa pelo risco físico às vítimas.

"Um criminoso que se passa por um interesse romântico pode se aproveitar de alguém que está em busca de um relacionamento", afirmou Adam Berry, agente especial assistente responsável pelo escritório do FBI em Miami.

A agência orienta que qualquer pessoa que tenha sido vítima ou alvo desse tipo de crime procure imediatamente as autoridades.

Como se proteger

O FBI recomenda alguns cuidados para quem utiliza aplicativos de namoro:

- Não divulgar informações sobre patrimônio ou situação financeira;

- Marcar o primeiro encontro em um local público e movimentado;

- Evitar compartilhar informações pessoais sensíveis com desconhecidos;

- Desconfiar de perfis que não tenham verificação na plataforma.

Segundo o FBI, adotar essas medidas pode reduzir o risco de cair em golpes ou situações de violência durante encontros marcados pela internet.

Fonte: NBC