Aeroporto de West Palm Beach passa a levar nome de Donald Trump

Terminal da Flórida é oficialmente rebatizado, mas código PBI continuará sendo usado pelos passageiros até agosto

O Palm Beach International Airport, no sul da Flórida, passou a se chamar oficialmente President Donald J. Trump International Airport nesta quinta-feira (9), após a entrada em vigor da lei sancionada pelo governador Ron DeSantis.

Apesar da mudança de nome, os passageiros continuarão vendo o tradicional código PBI em passagens, painéis de voos e sistemas de reservas até 18 de agosto. Somente a partir dessa data o código oficial será alterado para DJT.

Período de transição

Durante cerca de 40 dias, haverá uma diferença entre os códigos utilizados pelos passageiros e os empregados nas operações aéreas.

Segundo a Administração Federal de Aviação (FAA), pilotos, controladores de tráfego aéreo e sistemas operacionais já começarão a utilizar o identificador DJT, enquanto os sistemas de venda de passagens continuarão exibindo PBI até que a transição seja concluída.

Especialistas afirmam que as companhias aéreas adaptaram seus sistemas para evitar qualquer impacto aos viajantes.

De acordo com o analista do setor aéreo Henry Harteveldt, quem pesquisar voos utilizando o código PBI continuará encontrando normalmente os voos para o aeroporto.

Ele acrescentou que, inicialmente, comissários de bordo poderão continuar anunciando a chegada a West Palm Beach, em vez do novo nome oficial do terminal.

Mudança rara

A alteração do código de um aeroporto é considerada incomum.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) informou que mudanças desse tipo quase nunca acontecem e normalmente são autorizadas apenas por motivos relacionados à segurança operacional.

Neste caso, a solicitação foi apresentada pelas principais companhias que operam no aeroporto, entre elas American Airlines, Delta, United, JetBlue e Southwest Airlines.

Segundo a entidade, o novo código DJT passará a valer oficialmente em 18 de agosto, prazo necessário para atualização dos sistemas utilizados pela indústria da aviação.

Uso do nome de Trump

O site oficial do aeroporto orienta os passageiros a continuarem utilizando o código PBI até a conclusão da mudança.

Em maio, a Comissão do Condado de Palm Beach aprovou um acordo de licenciamento após a Trump Organization registrar a marca para uso do nome do presidente em aeroportos.

Pelo acordo, Donald Trump não receberá royalties, taxas ou participação nas vendas de produtos comercializados no aeroporto. Em contrapartida, o terminal poderá utilizar seu nome, imagem e identidade para ações de divulgação.

Segundo a administração do aeroporto, cerca de 8 milhões de passageiros passam pelo terminal todos os anos. O local também é frequentemente utilizado por Trump em suas viagens ao resort Mar-a-Lago, em Palm Beach.

Com a mudança, o aeroporto passa a integrar a lista de 12 aeroportos americanos batizados em homenagem a presidentes dos Estados Unidos.

Fonte: CBS