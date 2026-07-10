El Niño se fortalece e deve reduzir furacões na Flórida, mas aumentar risco de tempestades em 2027

Fenômeno climático deve permanecer ativo até o início de 2027, trazendo uma temporada de furacões mais fraca e um inverno mais chuvoso no sul da Flórida, segundo a NOAA.

O fenômeno El Niño já está oficialmente estabelecido no Oceano Pacífico e deve influenciar o clima dos Estados Unidos pelos próximos meses. Segundo uma atualização divulgada nesta quinta-feira (9) pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), o fenômeno deve permanecer ativo durante toda a temporada de furacões de 2026 e seguir até o início de 2027.

As projeções indicam uma chance de 81% de que o El Niño atinja a categoria "muito forte" até o fim deste ano e uma probabilidade de 97% de que continue atuando até a primavera de 2027.

Para o sul da Flórida, a expectativa é de uma temporada de furacões abaixo da média, possivelmente a mais tranquila da última década.

O El Niño provoca o aquecimento anormal das águas do Pacífico Equatorial e altera os padrões atmosféricos em escala global. Um dos principais efeitos é o aumento do cisalhamento dos ventos sobre o Oceano Atlântico, condição que dificulta a formação e o fortalecimento de tempestades tropicais e furacões.

Refletindo esse cenário, pesquisadores da Colorado State University revisaram novamente a previsão para a temporada de 2026 e agora estimam a formação de apenas nove tempestades nomeadas, das quais quatro devem se tornar furacões. Os números são significativamente inferiores aos registrados em anos recentes, como 2020, quando foram contabilizadas 30 tempestades nomeadas, e 2021, com 21 sistemas.

Inverno pode ser mais frio e chuvoso

Se, por um lado, o El Niño tende a reduzir a atividade de furacões, por outro, seus efeitos podem ser sentidos com mais intensidade durante o inverno.

Com o fenômeno persistindo até pelo menos abril de 2027, meteorologistas preveem um padrão mais frio e úmido para o sul da Flórida durante os meses tradicionalmente secos.

A NOAA destaca que o fortalecimento da corrente de jato subtropical pode favorecer a ocorrência de mais frentes frias, tempestades e até episódios de tempo severo na região. Embora ainda seja cedo para prever eventos específicos, os modelos climáticos já apontam uma tendência de aumento das chuvas.

O cenário lembra o inverno de 2015-2016, período do último El Niño intenso. Na época, a temporada de furacões registrou apenas 11 tempestades nomeadas e nenhuma atingiu o sul da Flórida.

Em contrapartida, janeiro de 2016 foi considerado o mais chuvoso da história em diversas cidades da região, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia. O Distrito de Gestão de Água do Sul da Flórida também classificou o inverno de 2015-2016 como o mais úmido desde o início dos registros, em 1932.

Nos três primeiros meses daquele ano, nove tornados foram confirmados na região.

Embora ainda seja impossível prever se os mesmos extremos se repetirão, os meteorologistas afirmam que, caso o El Niño alcance a intensidade projetada, os impactos sobre o clima da Flórida deverão ser significativos nos próximos meses.

Fonte: NBC