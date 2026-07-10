EXCLUSIVO: Brasileiros relatam prejuízos em investimentos ligados à Unique Lands

A promessa parecia atrativa: investir no mercado imobiliário da Flórida sem precisar procurar imóveis, negociar ou administrar reformas. Segundo relatos de diversos brasileiros, bastaria aportar recursos financeiros enquanto uma equipe especializada ficaria responsável por todo o processo da compra de imóveis em leilões à reforma e posterior revenda.

O que começou como uma oportunidade de investimento terminou, para diversos clientes, em denúncias de prejuízos financeiros, ações judiciais e investigações conduzidas por diferentes órgãos.

A reportagem do Gazeta News ouviu investidores, analisou contratos, comprovantes bancários e documentos judiciais relacionados às empresas Unique Lands Academy LLC e Unique Lands Investments LLC, além de tentar contato com os responsáveis citados nas denúncias.

Até o fechamento desta edição, não houve manifestação.

Como o investimento era apresentado

Segundo os entrevistados, o primeiro contato normalmente acontecia por meio das redes sociais.

Inicialmente eram oferecidos cursos sobre aquisição de imóveis em leilões de Tax Deed.

Posteriormente, alguns alunos afirmam ter sido convidados a participar de investimentos em operações de compra, reforma e revenda de imóveis (flipping).

De acordo com os relatos, os investidores eram informados de que não precisariam participar da operação.

O modelo era apresentado como “hands off”, no qual toda a negociação seria conduzida pela empresa, desde a identificação do imóvel até sua futura venda.

Diversos entrevistados afirmam que lhes foram prometidos retornos financeiros em aproximadamente três meses.

Um dos investidores afirma ainda que lhe foi dito que se tratava de um investimento de “risco zero”, porque os responsáveis já possuíam experiência nesse tipo de operação.

O caso de Paulo Alves

Entre os entrevistados está Paulo Alves, que afirma ter conhecido Alexandre Cardinalli (Alexandre Parreira dos Santos Silva) e Katia Nerich pelas redes sociais.

Segundo ele, inicialmente adquiriu o curso oferecido pela empresa e, posteriormente, foi convidado a investir em operações de compra e revenda de imóveis.

Paulo afirma que assinou contrato e realizou um investimentos com promessa de retorno de até 20% em cerca de três meses e divulgação de um modelo de investimento considerado “hands off”.



A reportagem teve acesso ao comprovante bancário apresentado pelo investidor indicando a transferência do investimento para a empresa Unique Lands Investments LLC, realizada em janeiro de 2025.

Segundo Paulo, nenhum imóvel chegou a ser adquirido em sua operação.

“Eles diziam que era um investimento de risco zero porque já estavam acostumados com esse tipo de negócio. Na minha opinião, conseguiram convencer muitas pessoas que estavam passando por dificuldades financeiras e enxergaram ali uma oportunidade de mudar de vida.”

O caso de José da Silva Elias

Morador de Maryland, José da Silva Elias afirma ter conhecido a empresa por meio do Facebook em outubro de 2024.

Segundo ele, foi informado de que seriam compradas casas em leilão para posterior revenda em aproximadamente 90 dias.

José afirma ter investido cerca de US$ 90 mil, acreditando nas promessas apresentadas.

Até o momento, segundo seu relato, nenhum imóvel foi efetivamente adquirido em seu nome e ele afirma não ter recebido o retorno esperado.

O caso de L. N.

Outra investidora ouvida pela reportagem, identificada pelas iniciais L. N., preferiu não ter sua identidade divulgada.

Ela afirma ter adquirido inicialmente uma mentoria e, posteriormente, realizado um investimento elevado nas operações imobiliárias.

O Gazeta News analisou o contrato apresentado pela investidora.

O documento descreve uma contribuição financeira destinada à análise e ao fornecimento de informações sobre oportunidades imobiliárias.

Segundo L. N., entretanto, a forma como o investimento lhe foi apresentado durante as negociações diferia do que posteriormente encontrou no contrato.

Ela afirma ter sofrido um prejuízo aproximado de $60 mil.

O caso de Cristiana Corvello

Moradora de Flemington, em New Jersey, Cristiana Corvello afirma ter conhecido a empresa pelo Instagram em maio de 2026.

Segundo ela, realizou pagamento de US$ 3.999, sendo parte via Zelle e parte mediante depósito para a Unique Lands Academy LLC.

Cristiana relata que, antes de assinar o contrato, decidiu submetê-lo à análise de um advogado.

Após receber orientação jurídica, desistiu da contratação e solicitou o reembolso.

Ela afirma que enfrentou dificuldades para recuperar o dinheiro.

De acordo com seu relato, somente após divulgar o caso nas redes sociais recebeu quase todo o valor de volta, permanecendo pendente um saldo de US$ 41.

Cristiana afirma ainda que recebeu mensagens ofensivas durante o período em que buscava o reembolso.

Grupo de investidores

Os depoimentos obtidos pelo Gazeta News indicam que os casos não seriam isolados.

Segundo os entrevistados, há um grupo formado por mais de 30 pessoas que relatam situações semelhantes. Parte delas optou por não conceder entrevista por estar envolvida em ações judiciais ou por receio de exposição pública.

Documentos analisados

Durante a investigação, o Gazeta News teve acesso a:

•Contratos de investimento;

•Comprovantes bancários;

•Comprovantes de transferências internacionais;

•Conversas por aplicativos de mensagens;

•Documentos encaminhados pelos investidores;

•Ações judiciais relacionadas ao caso.

Entre os documentos está uma ação judicial registrada na Flórida sob o número CACE-25-016707, envolvendo a Unique Land Investments LLC e outras partes.

O conteúdo do processo também integra a apuração da reportagem.



Quem é Alexandre Parreira dos Santos Silva que também utiliza o nome Alexandre Cardinalli ?

Ele ganhou notoriedade nacional após participar do programa The Voice Brasil, tornando-se conhecido do público e ampliando sua presença nas redes sociais.

Ao longo dos últimos anos, passou a atuar como influenciador digital e produtor de conteúdo voltado ao mercado imobiliário, especialmente sobre leilões de imóveis e investimentos nos Estados Unidos.

Em seus perfis, publicava frequentemente fotografias ao lado de personalidades conhecidas, como Neymar, Ronaldo Nazário, Pablo Marçal e outros nomes públicos. As imagens eram utilizadas em suas redes sociais juntamente com conteúdos sobre seus negócios e sua atuação empresarial.

Diversos investidores ouvidos pela reportagem afirmam que essa exposição pública contribuiu para transmitir credibilidade e segurança durante as negociações.

Paulo Alves, um dos entrevistados, afirma que a visibilidade de Alexandre nas redes sociais influenciou sua decisão de investir.

“Depois de ver diversas fotos dele com pessoas famosas e acompanhar o conteúdo que publicava, passei a acreditar que se tratava de alguém consolidado e confiável no mercado.”

Outros entrevistados fizeram relatos semelhantes, afirmando que a projeção pública, somada às promessas de retorno financeiro e à apresentação profissional do negócio, foi um dos fatores que os levaram a confiar na proposta.

Investigações e providências

Os entrevistados afirmam ter apresentado denúncias a autoridades e órgãos de fiscalização nos Estados Unidos.

A reportagem também teve acesso a informações sobre ações judiciais relacionadas ao caso, que seguem em tramitação.

O Gazeta News continuará acompanhando os desdobramentos e atualizará esta reportagem sempre que surgirem novos documentos, decisões judiciais ou manifestações das partes envolvidas.

Contato com os responsáveis

Antes da publicação desta reportagem, o Gazeta News tentou contato com os responsáveis citados nas denúncias por meio do endereço eletrônico disponibilizado pela empresa.

O e-mail retornou sem entrega.

Nota da Redação