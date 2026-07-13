Operação intensifica fiscalização contra excesso de velocidade na Flórida e outros quatro estados

Motoristas que circulam pelas rodovias da Flórida devem redobrar a atenção nesta semana. As forças de segurança iniciaram nesta segunda-feira (13) a Operation Southern Slow Down, uma operação especial de fiscalização voltada ao combate ao excesso de velocidade.
A ação seguirá até sábado, 18 de julho, com reforço no patrulhamento de rodovias e interestaduais. Durante esse período, policiais estarão concentrados na identificação e abordagem de condutores que ultrapassarem os limites de velocidade.
Segundo o Florida Law Enforcement Liaison Program, o objetivo da operação é reduzir o número de acidentes, feridos e mortes relacionados ao excesso de velocidade, uma das principais causas de colisões graves nos Estados Unidos.
Operação envolve cinco estados
A Operation Southern Slow Down é realizada em parceria com a Administração Nacional de Segurança no Tráfego Rodoviário (NHTSA) e reúne forças policiais de cinco estados do sul do país:
- Flórida;
- Alabama;
- Geórgia;
- Carolina do Sul;
- Tennessee.
As autoridades orientam os motoristas a respeitarem os limites de velocidade, manterem distância segura dos demais veículos e dirigirem com atenção, especialmente em trechos de maior movimento durante o período da operação.
A expectativa é que o reforço na fiscalização contribua para reduzir acidentes nas estradas durante a semana.
Fonte: NBC