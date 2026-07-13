O que é o Alerta Roxo? Flórida utiliza sistema para localizar adultos desaparecidos em situação de risco

Criado em 2022, o Purple Alert ajuda a localizar pessoas com deficiências mentais ou cognitivas cujo desaparecimento representa perigo imediato.

O estado da Flórida conta com um sistema especial para ajudar na localização de adultos desaparecidos em situação de vulnerabilidade. Conhecido como Purple Alert (Alerta Roxo), o programa foi criado em 2022 para mobilizar a população e as autoridades na busca por pessoas cujo desaparecimento representa risco imediato à própria segurança.

O alerta é destinado a adultos com deficiências mentais ou cognitivas, desde que essas condições não sejam causadas por Alzheimer, demência ou abuso de substâncias.

Segundo o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE), o Purple Alert é emitido quando o desaparecimento da pessoa representa uma ameaça real de perigo imediato ou de lesões graves.

Como funciona o alerta

Depois que o desaparecimento é comunicado, cabe às autoridades policiais locais avaliar se o caso atende aos critérios para a emissão do Purple Alert.

Caso a pessoa desaparecida esteja em um veículo identificado, o Departamento de Transportes da Flórida (FDOT) pode exibir o alerta nos painéis eletrônicos das rodovias por até seis horas.

Embora o alerta tenha alcance estadual, a divulgação costuma se concentrar na região onde a pessoa foi vista pela última vez.

O que fazer ao encontrar uma pessoa procurada

Familiares ou responsáveis devem informar imediatamente a polícia caso acreditem que o desaparecimento se enquadre nos critérios do Purple Alert.

Se qualquer cidadão acreditar ter encontrado uma pessoa procurada por esse tipo de alerta, a orientação é ligar para o 911 ou entrar em contato com a Patrulha Rodoviária da Flórida pelo número *FHP (347).

O Purple Alert faz parte da rede de alertas de pessoas desaparecidas da Flórida, que também inclui sistemas como o Amber Alert, voltado para crianças, e o Silver Alert, destinado principalmente a idosos com Alzheimer ou outras formas de demência.

Fonte: NBC