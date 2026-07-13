Flórida registra dezenas de casos de infecção por parasita intestinal; Miami-Dade e Broward estão entre os condados afetados

Autoridades de saúde investigam surto de ciclosporíase, doença transmitida por alimentos ou água contaminados que pode causar semanas de diarreia e outros sintomas gastrointestinais.

O Departamento de Saúde da Flórida (FDOH) confirmou cerca de 50 casos de ciclosporíase desde o início de um surto registrado em maio. Entre os condados afetados estão Miami-Dade e Broward, com cinco casos confirmados em cada um.

A doença é causada pelo parasita microscópico Cyclospora cayetanensis, que infecta o intestino delgado e provoca principalmente diarreia intensa, além de outros problemas gastrointestinais. Até o momento, nenhuma morte foi registrada.

As autoridades de saúde ainda investigam a origem da contaminação e afirmam que, por enquanto, não há evidências de uma única fonte responsável por todos os casos.

Quais são os sintomas?

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), os sintomas costumam surgir cerca de uma semana após a ingestão do parasita e incluem:

- Diarreia aquosa e frequente;

- Cólicas e dores abdominais;

- Inchaço abdominal;

- Perda de apetite;

- Náuseas;

- Cansaço e sintomas semelhantes aos da gripe.

Algumas pessoas infectadas podem não apresentar sintomas.

Como ocorre a transmissão?

A ciclosporíase é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes, principalmente frutas, verduras e ervas frescas irrigadas ou lavadas com água contaminada.

O CDC recomenda lavar cuidadosamente frutas e vegetais, higienizar as mãos antes do preparo dos alimentos e evitar o consumo de água sem tratamento.

A transmissão direta entre pessoas é considerada muito rara, já que o parasita precisa permanecer no ambiente por uma a duas semanas antes de se tornar capaz de infectar outra pessoa.

Tratamento

O tratamento geralmente é feito com antibióticos, sendo o mais utilizado uma combinação de trimetoprima e sulfametoxazol, comercializada sob nomes como Bactrim e Septra.

Embora algumas pessoas possam se recuperar sem medicação, a doença pode durar de alguns dias a mais de um mês, com sintomas que desaparecem e retornam ao longo do período.

Pessoas com o sistema imunológico comprometido devem procurar atendimento médico, pois podem desenvolver quadros mais graves e prolongados.

As autoridades de saúde continuam investigando a origem do surto para identificar possíveis alimentos ou fontes de água contaminadas.

Fonte: NBC

