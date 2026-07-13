Flórida registra dezenas de casos de infecção por parasita intestinal; Miami-Dade e Broward estão entre os condados afetados

O Departamento de Saúde da Flórida (FDOH) confirmou cerca de 50 casos de ciclosporíase desde o início de um surto registrado em maio. Entre os condados afetados estão Miami-Dade e Broward, com cinco casos confirmados em cada um.
A doença é causada pelo parasita microscópico Cyclospora cayetanensis, que infecta o intestino delgado e provoca principalmente diarreia intensa, além de outros problemas gastrointestinais. Até o momento, nenhuma morte foi registrada.
As autoridades de saúde ainda investigam a origem da contaminação e afirmam que, por enquanto, não há evidências de uma única fonte responsável por todos os casos.
Quais são os sintomas?
Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), os sintomas costumam surgir cerca de uma semana após a ingestão do parasita e incluem:
- Diarreia aquosa e frequente;
- Cólicas e dores abdominais;
- Inchaço abdominal;
- Perda de apetite;
- Náuseas;
- Cansaço e sintomas semelhantes aos da gripe.
Algumas pessoas infectadas podem não apresentar sintomas.
Como ocorre a transmissão?
A ciclosporíase é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes, principalmente frutas, verduras e ervas frescas irrigadas ou lavadas com água contaminada.
O CDC recomenda lavar cuidadosamente frutas e vegetais, higienizar as mãos antes do preparo dos alimentos e evitar o consumo de água sem tratamento.
A transmissão direta entre pessoas é considerada muito rara, já que o parasita precisa permanecer no ambiente por uma a duas semanas antes de se tornar capaz de infectar outra pessoa.
Tratamento
O tratamento geralmente é feito com antibióticos, sendo o mais utilizado uma combinação de trimetoprima e sulfametoxazol, comercializada sob nomes como Bactrim e Septra.
Embora algumas pessoas possam se recuperar sem medicação, a doença pode durar de alguns dias a mais de um mês, com sintomas que desaparecem e retornam ao longo do período.
Pessoas com o sistema imunológico comprometido devem procurar atendimento médico, pois podem desenvolver quadros mais graves e prolongados.
As autoridades de saúde continuam investigando a origem do surto para identificar possíveis alimentos ou fontes de água contaminadas.
Fonte: NBC