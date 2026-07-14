Mulher é presa após deixar filha de 13 anos acorrentada a cerca em casa de familiar na Flórida

Uma mulher de 34 anos foi presa em Hialeah, no sul da Flórida, acusada de negligência e abuso infantil após, segundo a polícia, deixar a própria filha, de 13 anos, acorrentada à cerca da casa da bisavó da adolescente.
De acordo com o relatório policial, agentes foram chamados no sábado após receberem uma denúncia de distúrbio. No local, a avó da criança informou que sua filha, identificada como Yashira Marie Maldonado, havia deixado a adolescente presa do lado de fora da residência da bisavó e ido embora.
A mulher contou que tentou localizar a filha para que ela voltasse e buscasse a menina, mas não conseguiu contato. Pouco depois, Maldonado apareceu em seu prédio, momento em que policiais e familiares questionaram onde estava a adolescente.
Os agentes seguiram até a casa da bisavó e encontraram a jovem ainda acorrentada à cerca. Apesar da situação, ela não apresentava ferimentos.
Imagens de câmeras de segurança analisadas durante a investigação mostram Maldonado chegando de carro com a filha, enrolando uma corrente de metal em sua cintura e prendendo a outra extremidade na cerca antes de deixar o local. Segundo a polícia, ela também deixou uma mochila com roupas e medicamentos, mas abandonou a adolescente sem acesso a água, comida ou qualquer proteção contra o sol.
A bisavó relatou às autoridades que recebeu uma mensagem de texto da mãe da menina informando que havia sido demitida. Ao olhar pela janela, ficou chocada ao ver a bisneta acorrentada. Ela tentou soltá-la, mas não conseguiu. A idosa afirmou que não ligou para o serviço de emergência por medo de ser despejada pelo proprietário do imóvel e decidiu avisar a avó da adolescente.
Durante o depoimento à polícia, Maldonado admitiu ter levado a filha até o local e afirmou que a prendeu à cerca para impedir que ela saísse e, segundo ela, por motivos de segurança. Também disse que deixou uma mochila com roupas, fraldas, lenços umedecidos e medicamentos antes de retornar para casa.
Ainda de acordo com o relatório, a mulher colocou o celular no modo silencioso, ignorou as ligações e passou o restante do tempo deitada, assistindo televisão. Ela afirmou que preferiu deixar a filha do lado de fora para evitar conflitos com a avó e enviou apenas uma mensagem avisando que a adolescente estava na residência.
Aos investigadores, Maldonado reconheceu que sua atitude foi errada e declarou que estava sobrecarregada com os cuidados da filha e precisava de uma pausa. Ela foi presa e responderá às acusações de negligência e abuso infantil.
Fonte: NBC