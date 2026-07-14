Homem de 74 anos pode se tornar o preso mais velho executado na história recente da Flórida

Estado prepara a décima execução do ano e deve bater um novo recorde de idade entre condenados à pena de morte, com outro detento de 80 anos na fila ainda este mês.

A Flórida deve executar nesta terça-feira (15) Dennis Sochor, de 74 anos, condenado à morte pelo assassinato de uma jovem em 1982. Se a execução ocorrer conforme previsto, ele se tornará o preso mais velho executado na história moderna do estado.

A execução será realizada por injeção letal na Penitenciária Estadual da Flórida, em Starke. Sochor está no corredor da morte desde a década de 1980 e foi condenado pelo assassinato e sequestro de Patricia Gifford, de 18 anos, após uma festa de Ano Novo em Fort Lauderdale.

Segundo a investigação, Sochor conheceu a jovem durante a comemoração da virada do ano. Horas depois, em vez de levá-la para tomar café da manhã, ele dirigiu até uma área isolada e a atacou após ela recusar manter relações sexuais. O corpo da vítima nunca foi encontrado.

Sochor foi preso em 1986, no estado da Geórgia, por outro caso. Durante a investigação, seu irmão revelou à polícia que ele era o responsável pelo desaparecimento da jovem. O próprio Sochor confessou o crime em uma gravação, admitindo ter estrangulado Patricia e ocultado o corpo.

Na semana passada, a Suprema Corte da Flórida rejeitou os últimos recursos da defesa. Os advogados alegaram que a acusação omitiu informações importantes durante o processo e questionaram a eficácia do protocolo de injeção letal utilizado pelo estado. Um recurso final ainda aguarda análise na Suprema Corte dos Estados Unidos.

A execução ocorre poucas semanas depois de a Flórida executar outro preso de 74 anos, que até então era o mais velho a receber a pena de morte no estado. Ainda neste mês, um detento de 80 anos também tem execução marcada e, caso ela seja realizada, passará a ser o condenado mais idoso executado na história da Flórida.

O estado lidera o número de execuções nos Estados Unidos em 2026. Até o momento, foram nove execuções realizadas, mais do que todos os demais estados americanos somados. Ao todo, 16 pessoas já foram executadas no país neste ano.

Especialistas apontam que a sequência de execuções evidencia o envelhecimento da população no corredor da morte e reacende o debate sobre a aplicação da pena capital nos Estados Unidos. Na Flórida, a definição das datas das execuções é uma atribuição quase exclusiva do governador Ron DeSantis.

Fonte: ABC