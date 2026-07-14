Parasitose já soma 60 casos na Flórida; autoridades investigam possível origem em verduras

Doença transmitida por alimentos ou água contaminados causa diarreia prolongada e teve aumento expressivo de casos em junho, segundo autoridades de saúde.

A Flórida registrou 60 casos de ciclosporíase em 2026, segundo dados do Departamento de Saúde do estado. Apenas no mês de junho, foram confirmadas 42 infecções, indicando um aumento significativo da doença causada pelo parasita Cyclospora cayetanensis.

Entre os casos registrados, cinco ocorreram no condado de Miami-Dade e outros cinco em Broward.

Enquanto isso, autoridades de saúde de Michigan, estado que enfrenta um surto com mais de 3.300 casos, informaram que alfaces e outras folhas verdes podem ser uma das possíveis fontes da contaminação. Apesar da suspeita, os investigadores afirmam que outros alimentos ainda não foram descartados e que, até o momento, não foi identificado um produtor, fornecedor ou tipo específico de vegetal responsável pelo surto.

A ciclosporíase é uma infecção intestinal transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes contendo o parasita. Os sintomas mais comuns incluem diarreia prolongada, cólicas abdominais, inchaço, perda de apetite, náuseas, fadiga e outros sinais semelhantes aos da gripe. Até o momento, não há registro de mortes relacionadas ao surto.

Para reduzir o risco de infecção, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) recomendam lavar bem as mãos com água e sabão antes e depois de manusear alimentos, além de higienizar frutas e verduras em água corrente antes do consumo. O uso de uma escova própria para vegetais também é indicado em alimentos de casca firme.

Segundo o CDC, produtos identificados como "pré-lavados" não precisam ser lavados novamente. Já partes machucadas ou danificadas dos alimentos devem ser removidas. A agência ressalta, porém, que cozinhar os vegetais é a única forma comprovadamente eficaz de eliminar o parasita.

Fonte: NBC