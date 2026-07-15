Menino de 2 anos morre após ser baleado pelo primo de 4 anos na Flórida

Arma estava destravada e à vista dentro de um carro, segundo a polícia; família passava férias no estado quando a tragédia aconteceu.

Um menino de 2 anos morreu após ser baleado acidentalmente pelo primo, de apenas 4 anos, que encontrou uma arma de fogo deixada sem segurança dentro de um carro em Kissimmee, na Flórida. O caso aconteceu no último domingo e está sendo investigado pelas autoridades.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Osceola, os dois meninos estavam sozinhos no veículo quando a criança mais velha encontrou a arma, pertencente à mãe da vítima, e efetuou um disparo que atingiu o primo.

A vítima, identificada como Brayden Tennyson, foi socorrida e levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo a polícia, o menino completaria 3 anos nesta terça-feira.

O xerife Chris Blackmon afirmou que a arma estava completamente desprotegida. "Ela estava literalmente à vista. Era fácil pegar e apertar o gatilho. Isso não é um videogame. Depois que acontece, não há como voltar atrás", declarou durante entrevista coletiva.

A família havia viajado de Louisville, no estado da Geórgia, para passar férias na Flórida e estava hospedada em uma casa alugada. Segundo a investigação, os adultos haviam saído do carro e ainda não tinham entrado na residência quando ouviram o disparo vindo do veículo.

O caso segue sob investigação, e o xerife informou que é provável que haja responsabilização criminal. Até o momento, a Promotoria afirmou apenas que não divulgará mais informações enquanto as investigações estiverem em andamento.

Fonte: ABC