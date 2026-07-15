Homem morre após ser atropelado enquanto fugia de agentes de imigração na Flórida

Segundo a Patrulha Rodoviária da Flórida, vítima atravessou rodovia correndo durante operação do ICE e foi atingida por um caminhão. Caso está sob investigação.

Um homem morreu após ser atropelado por um caminhão enquanto, segundo as autoridades, tentava fugir de agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) durante uma operação realizada na manhã de terça-feira (15), em St. Augustine, na Flórida.

De acordo com a Patrulha Rodoviária da Flórida (FHP), agentes do ICE e do Homeland Security Investigations (HSI) abordaram um grupo de pessoas que estava em um veículo estacionado por volta das 6h42.

As autoridades informaram que quatro ocupantes do carro saíram correndo. Um deles atravessou a State Road 16 e entrou na pista no momento em que um caminhão trafegava pelo local.

Segundo a FHP, o pedestre foi atingido pelo veículo e morreu ainda no local. O motorista do caminhão parou imediatamente e tentou prestar socorro à vítima.

Em nota, o Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que a operação ocorreu nas proximidades de St. Johns, na Flórida, e confirmou que a vítima era um cidadão mexicano. O órgão afirmou que o caso está sendo investigado em conjunto pela Patrulha Rodoviária da Flórida e pelo HSI e que novas informações serão divulgadas quando a apuração for concluída.

O incidente acontece em meio ao debate sobre as operações do ICE após duas mortes envolvendo agentes da imigração na última semana. Um cidadão mexicano morreu durante uma abordagem de trânsito no Texas e um colombiano foi morto a tiros em uma operação no estado do Maine. Nos dois casos, familiares e autoridades locais afirmam que as vítimas não eram os alvos das operações.

Após esses episódios, o ICE anunciou uma suspensão temporária das abordagens de veículos para revisar seus protocolos e oferecer treinamento adicional aos agentes. As investigações sobre os três casos seguem em andamento.

Fonte: ABC