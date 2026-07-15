Placa de carro com duplo sentido viraliza e vira motivo de debate entre moradores na Flórida

Moradora de 76 anos diz ter ficado indignada ao receber combinação de letras e números que pode ser interpretada como uma expressão de conotação sexual.

Uma moradora de Pompano Beach, no sul da Flórida, levou um susto ao abrir a correspondência com a renovação do registro do carro. A nova placa enviada pelo estado exibia a sequência "SQZ A55", combinação que pode ser interpretada em inglês como uma expressão de conotação sexual.

Nancy Dello Stritto, de 76 anos, contou à CBS News Miami que ficou chocada ao ver a placa e questionou como a combinação foi aprovada pelas autoridades responsáveis.

"Não acho que uma senhora de quase 77 anos vá dirigir com uma placa dessas. Quando vi aquilo, fiquei indignada", afirmou.

O caso rapidamente virou assunto na comunidade de aposentados onde ela mora. Apesar do desconforto de Nancy, a maioria dos amigos e familiares acredita que ela deveria manter a placa. Segundo a aposentada, o placar entre os que querem que ela fique com a identificação e os que defendem a troca está em 16 a 1 a favor de mantê-la.

Ainda não está claro como a sequência foi liberada. As placas da Flórida são produzidas há décadas em uma prisão estadual no norte do estado e distribuídas pelos órgãos responsáveis em cada condado. A placa de Nancy foi enviada pelo escritório do Coletor de Impostos do Condado de Broward.

Após ser procurado pela emissora, o órgão informou que qualquer placa considerada ofensiva pode ser substituída gratuitamente.

Mesmo assim, Nancy afirmou que, por enquanto, pretende continuar usando a placa, embora planeje comunicar o Departamento de Segurança Rodoviária e Veículos Motorizados da Flórida sobre o caso.

Bem-humorada, ela disse que já aceitou a situação. "Talvez essa placa estivesse destinada a parar no meu carro. Acho que consigo lidar com isso... quem sabe até receba algumas buzinas pelo caminho", brincou.

Fonte: CBS