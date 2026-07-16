Blue Angels investigam voo rasante que assustou banhistas em praia da Flórida

Jato da esquadrilha da Marinha dos EUA passou abaixo do padrão durante apresentação e espalhou cadeiras e guarda-sóis na areia.

A esquadrilha de demonstração aérea Blue Angels, da Marinha dos Estados Unidos, abriu uma investigação após um de seus jatos realizar um voo em baixa altitude sobre uma praia em Pensacola Beach, na Flórida, na manhã de quarta-feira (16).

Segundo a Marinha, a aeronave voava abaixo do perfil padrão durante uma manobra de chegada, provocando uma forte rajada de vento que atingiu banhistas e espalhou cadeiras e guarda-sóis pela areia.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram o caça passando muito próximo da praia, surpreendendo quem acompanhava o evento.

O sobrevoo ocorreu durante o tradicional "Breakfast with the Blues", evento que antecede as apresentações oficiais da equipe.

Uma das espectadoras, Ashley Korn, afirmou à emissora WEAR que frequenta o evento há cerca de dez anos e nunca havia presenciado uma manobra semelhante.

"Eu realmente achei que seríamos atingidos pelos Blue Angels, mas foi incrível", disse.

Em nota, a equipe informou que a segurança da comunidade, dos espectadores e dos pilotos é sua prioridade máxima.

A liderança dos Blue Angels afirmou que está analisando as circunstâncias da manobra e conduzindo uma revisão completa para garantir que todas as operações sigam rigorosamente os padrões de segurança da Marinha dos Estados Unidos e da Administração Federal de Aviação (FAA).

Até o momento, não há registro de feridos, e as autoridades não informaram se o piloto poderá sofrer algum tipo de sanção após a conclusão da investigação.

Fonte: ABC