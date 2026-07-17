Sistema no Golfo do México pode provocar chuva intensa na Flórida neste fim de semana

Centro Nacional de Furacões monitora área de baixa pressão com baixo potencial de desenvolvimento, mas previsão indica acumulados significativos de chuva na região central do estado.

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) está monitorando uma área de instabilidade localizada próximo à costa sudeste do país, que pode se transformar em um sistema de baixa pressão sobre o nordeste do Golfo do México neste fim de semana.

Embora as chances de evolução para um ciclone tropical sejam baixas — 0% nas próximas 48 horas e 20% nos próximos sete dias — os meteorologistas alertam que o sistema deve se deslocar lentamente, favorecendo a formação de bandas de chuva intensa, principalmente na região central da Flórida.

Segundo a previsão, independentemente de haver ou não desenvolvimento tropical, o estado deve registrar períodos de chuva forte ao longo de todo o fim de semana, com possibilidade de alagamentos em áreas mais vulneráveis.

Além do sistema no Golfo, o NHC acompanha outra onda tropical no Oceano Atlântico, próxima às ilhas de Cabo Verde. O fenômeno apresenta áreas de chuva e trovoadas desorganizadas e tem 10% de chance de desenvolvimento tanto nas próximas 48 horas quanto nos próximos sete dias. A expectativa é que ele encontre condições menos favoráveis durante o fim de semana, reduzindo ainda mais a possibilidade de fortalecimento.

Enquanto isso, pesquisadores da Universidade Estadual do Colorado (CSU) reduziram a previsão para a temporada de furacões de 2026 no Atlântico ao menor número registrado em uma década. A instituição agora estima a formação de nove tempestades nomeadas até o encerramento oficial da temporada, em 30 de novembro, atribuindo a revisão à influência de um Super El Niño, que tende a inibir a formação de ciclones tropicais no Atlântico.

Fonts: WESH 2