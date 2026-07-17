Três homens são presos por fraude em prova de carteira de motorista na Flórida

Suspeitos usavam câmera escondida e ponto eletrônico para burlar exame de habilitação em Miami-Dade; um dos envolvidos precisou de atendimento após equipamento ficar preso no ouvido.

Três homens foram presos em Miami-Dade, na Flórida, acusados de participar de um esquema para fraudar o exame teórico de obtenção da carteira de motorista. Segundo o Gabinete do Xerife de Miami-Dade (MDSO), os suspeitos utilizavam câmeras escondidas e pontos eletrônicos para transmitir as respostas durante a prova.

A investigação foi conduzida no centro de testes do Departamento de Segurança Viária e Veículos Motorizados da Flórida (FLHSMV), localizado no shopping Midway Crossings, na West Flagler Street.

De acordo com as autoridades, Karel Clavel-Beltran, de 46 anos, era responsável por montar o esquema. Ele adaptava camisetas polo com uma câmera escondida em um dos botões e um ponto eletrônico, permitindo orientar os candidatos durante o exame realizado no computador.

Os outros dois suspeitos, Miguel Nunez-Garcia, de 47 anos, e Alexis Fernandez, de 63, teriam tentado utilizar os equipamentos para obter a carteira de motorista de forma fraudulenta.

Segundo os investigadores, Fernandez afirmou que não conseguiu ouvir as instruções transmitidas por Clavel-Beltran e acabou reprovado na prova. O ponto eletrônico ainda ficou preso em seu ouvido e precisou ser removido por equipes de resgate.

A fraude começou a ser descoberta quando os examinadores perceberam que os candidatos não falavam inglês, apesar de uma nova lei da Flórida determinar que o exame para obtenção da carteira de motorista seja aplicado exclusivamente nesse idioma.

Durante o interrogatório, Clavel-Beltran confessou que conseguia clientes por indicação e cobrava entre US$ 300 e US$ 400 para fornecer o equipamento e auxiliar os candidatos. Ele também admitiu ter adquirido todos os dispositivos eletrônicos e adaptado as roupas para dificultar a identificação da fraude pelos fiscais.

Clavel-Beltran foi indiciado por organização de esquema para fraude, trapaça em exame, uso ilegal de dispositivo de comunicação e fornecimento de identidade falsa. Já Nunez-Garcia e Fernandez responderão por fraude em exame e uso ilegal de equipamento de comunicação.

Em nota, o Gabinete do Xerife de Miami-Dade afirmou que obter uma carteira de motorista é um privilégio que exige responsabilidade e destacou que fraudes no processo colocam em risco a segurança de todos nas estradas. A corporação reforçou que continuará investigando e responsabilizando quem tentar burlar o sistema de habilitação.

Fonte: NBC