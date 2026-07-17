Mais três homens são presos em operação contra exploração sexual infantil durante a Copa do Mundo na Flórida

Ação das autoridades em Miami-Dade faz parte de uma força-tarefa que intensificou o combate ao tráfico sexual de menores durante o Mundial de 2026.

Pelo menos três homens foram presos no sul da Flórida em mais uma operação policial contra a exploração sexual infantil realizada durante a Copa do Mundo de 2026. A ação integra os esforços da força-tarefa de combate ao tráfico humano da Promotoria de Miami-Dade, em parceria com o Departamento de Polícia de Miami e outras agências de segurança.

Segundo as autoridades, investigadores à paisana publicaram anúncios falsos na internet oferecendo supostos serviços sexuais. Quando os interessados entravam em contato, eram informados de que as "garotas" disponíveis eram menores de idade e que o encontro seria realizado mediante pagamento.

A operação mais recente ocorreu na quinta-feira (17), em Virginia Gardens, no condado de Miami-Dade.

De acordo com os relatórios de prisão, os suspeitos concordaram em pagar centenas de dólares para manter relações sexuais com várias adolescentes. Ao chegarem ao local combinado, entregarem o dinheiro e entrarem no quarto onde acreditavam que ocorreria o encontro, eles foram presos pelos agentes.

Os três detidos — um jovem de 18 anos, morador de Hialeah, um homem de 23 anos, de Surfside, e outro de 30 anos, residente em Miami Beach — foram indiciados por tráfico humano e por viajar com a intenção de se encontrar com um menor para fins sexuais, entre outras acusações.

As prisões fazem parte de uma série de operações realizadas durante o Mundial. Nas últimas semanas, pelo menos 12 homens foram presos em uma ação semelhante em Homestead, enquanto outros sete suspeitos foram detidos no condado de Broward durante a operação "Red Card", também voltada ao combate da exploração sexual de crianças e adolescentes.

As autoridades afirmam que as ações continuarão ao longo da Copa do Mundo para identificar e prender pessoas que tentem explorar menores durante o evento esportivo.

Fonte: NBC