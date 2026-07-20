Influenciadores Andrew e Tristan Tate são presos em Miami para responder a pedido de extradição do Reino Unido

Irmãos, que enfrentam acusações de estupro, tráfico sexual e outros crimes no Reino Unido, aguardam decisão da Justiça americana sobre a extradição.

Os influenciadores Andrew Tate, de 39 anos, e Tristan Tate, de 38, foram presos por agentes federais em Miami, na Flórida, neste sábado (18), em cumprimento a um pedido de extradição feito pelo Reino Unido.

A prisão foi confirmada pelo Serviço de Delegados dos Estados Unidos (U.S. Marshals Service). Segundo o Departamento de Justiça americano, a ação foi realizada conforme os tratados internacionais de extradição firmados entre os dois países.

As acusações foram ampliadas após quatro novas supostas vítimas procurarem as autoridades britânicas. Com isso, o Ministério Público do Reino Unido (Crown Prosecution Service – CPS) apresentou novas denúncias contra os irmãos.

Andrew Tate passou a responder por sete novas acusações de estupro, três acusações de tráfico sexual para exploração, três de agressão com lesão corporal e 19 acusações relacionadas à posse de imagens de abuso infantil e pornografia extrema.

Já Tristan Tate foi denunciado por uma acusação de agressão sexual, duas de estupro e três relacionadas ao tráfico sexual para exploração.

Segundo o CPS, os crimes teriam ocorrido entre 2010 e 2017, elevando para sete o número total de supostas vítimas no processo britânico.

Os irmãos, que possuem cidadania americana e britânica, deverão comparecer a uma audiência em um tribunal federal de Miami. Nas próximas semanas, um juiz dos Estados Unidos decidirá se eles atendem aos requisitos legais para serem extraditados ao Reino Unido.

A defesa classificou as acusações como falsas e afirmou que a prisão tem motivação política. O advogado dos irmãos, Joseph McBride, declarou que seus clientes são inocentes e disse acreditar que o pedido de extradição será rejeitado pela Justiça americana.

Andrew e Tristan Tate ganharam notoriedade nas redes sociais ao promover um estilo de vida de luxo e discursos ligados à hipermasculinidade, acumulando milhões de seguidores em diferentes plataformas. Ao mesmo tempo, tornaram-se figuras altamente controversas por declarações consideradas misóginas.

Os irmãos também já enfrentaram processos na Romênia, onde foram presos em 2022 sob acusações de tráfico humano e exploração sexual de mulheres. Eles negam todas as acusações, e o caso ainda não avançou devido a questões legais e processuais. No ano passado, a Justiça romena autorizou que deixassem o país, e ambos viajaram para a Flórida.

Até que a Justiça americana decida sobre o pedido britânico, Andrew e Tristan Tate permanecerão sob custódia federal nos Estados Unidos.

Fonte: NBC/CBS