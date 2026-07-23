Volta às aulas na Flórida: saiba quando começam as aulas e como economizar com o Tax Free

Confira as datas do retorno nas escolas públicas e aproveite o Tax Free para economizar na compra de material

As férias de verão estão chegando ao fim e milhares de famílias na Flórida já começam a se preparar para a volta às aulas. Além do retorno dos estudantes às salas de aula, este também é um dos melhores períodos do ano para comprar materiais escolares, roupas e eletrônicos com isenção de imposto estadual graças ao tradicional Back-to-School Sales Tax Holiday.

Quando começam

as aulas?

No Sul da Flórida, as principais redes públicas iniciam o ano letivo em agosto:

- Broward County Public Schools: 10 de agosto de 2026.

- Palm Beach County School District: 10 de agosto de 2026.

- Miami-Dade County Public Schools: 13 de agosto de 2026

Já na Flórida Central, uma das maiores redes do estado também divulgou seu calendário:

* Orange County Public Schools (Orlando): 11 de agosto de 2026.

Tax Free já está valendo

Para ajudar as famílias a economizar, a Flórida iniciou o período anual de compras sem imposto para produtos escolares.

Em 2026, o benefício começou em 20 de julho e vai até 20 de agosto, permitindo que consumidores comprem diversos itens sem pagar o sales tax estadual.

Quais produtos entram no Tax Free?

Entre os principais itens incluídos estão:

- Roupas, calçados e mochilas de até US$ 100 por item;

- Materiais escolares de até US$ 50 por item;

- Computadores pessoais e tablets de até US$ 1.500 para uso pessoal ou educacional;

- Jogos educativos e quebra-cabeças de até US$ 30.

Vale para compras online?

Sim. As compras feitas pela internet também podem receber a isenção, desde que os produtos sejam enviados para um endereço na Flórida e atendam às regras do programa.

Dica para economizar

Especialistas recomendam que os pais aproveitem este período para comprar não apenas materiais escolares, mas também notebooks, tablets e roupas que serão utilizados durante todo o ano letivo, já que a economia pode representar uma boa redução no valor final da compra.