Três espécies de répteis do Sul da Flórida entram para a lista de animais ameaçados de extinção

Duas cobras nativas e um lagarto raro passam a ser protegidos por lei federal após redução de suas populações e perda de habitat.

O Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos (U.S. Fish and Wildlife Service – USFWS) incluiu três espécies de répteis nativos da Flórida na lista federal de animais ameaçados de extinção.

Passam a ser protegidos pela Lei de Espécies Ameaçadas (Endangered Species Act – ESA) o Florida Keys mole skink, o Key ring-necked snake e o rim rock crowned snake.

A legislação federal proíbe que esses animais sejam mortos, capturados ou comercializados e prevê medidas para recuperar suas populações.

"A vida selvagem e os habitats extraordinários da Flórida não existem em nenhum outro lugar do mundo, e protegê-los exige parcerias sólidas e decisões baseadas na ciência", afirmou o diretor regional do USFWS para o Sudeste, Mike Oetker.

Espécies vivem em áreas muito restritas

As duas espécies de cobra incluídas na lista são pequenas, não peçonhentas e dependem de afloramentos de rocha calcária, um tipo de habitat raro encontrado apenas em partes da Flórida e das Bahamas.

- O Key ring-necked snake é encontrado exclusivamente em Florida Keys.

- O rim rock crowned snake vive em áreas do condado de Miami-Dade e também nas Keys.

Como esses habitats são extremamente limitados, as espécies se tornam mais vulneráveis à perda de áreas naturais e ao avanço do desenvolvimento urbano.

Já o Florida Keys mole skink, um pequeno lagarto de coloração marrom-clara, é encontrado apenas no condado de Monroe. A espécie passa a maior parte da vida debaixo da terra, o que dificulta seu monitoramento.

O animal já era classificado como ameaçado, mas agora teve seu status elevado para ameaçado de extinção, refletindo a redução contínua de sua população.

Segundo o Serviço de Pesca e Vida Selvagem, o governo federal trabalhará em parceria com comunidades locais, tribos indígenas e órgãos estaduais e municipais para proteger essas espécies e conservar seus habitats naturais.

Fonte: NBC