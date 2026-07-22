Busch Gardens Tampa Bay anuncia fim da montanha-russa Kumba após 33 anos

Clássico brinquedo será fechado em agosto para dar lugar a uma nova atração chamada "Kumba’s Revenge".

A famosa montanha-russa Kumba, uma das atrações mais icônicas do Busch Gardens Tampa Bay, será aposentada após 33 anos de operação.

O parque informou que os visitantes terão até o dia 2 de agosto para fazer a última viagem no brinquedo, que será substituído por uma nova atração chamada “Kumba’s Revenge”.

A aposentadoria faz parte de um plano de transformação do parque, que envolve um investimento de mais de US$ 100 milhões para renovar a experiência dos visitantes.

Inaugurada em 1993, a Kumba entrou para a história ao se tornar uma das montanhas-russas mais impressionantes da Flórida. Na época, era considerada a mais alta, rápida e longa do estado, com o maior looping vertical do mundo.

Durante o percurso de quase três minutos, os passageiros enfrentavam uma queda de 135 pés, atingiam cerca de 60 milhas por hora e passavam por sete inversões.

Membros do programa Annual Pass terão uma última oportunidade exclusiva de andar na atração no dia 1º de agosto, das 8h às 11h da manhã, antes do encerramento oficial.

Segundo o parque, a história da Kumba não termina, mas passa por uma nova fase com a chegada da futura Kumba’s Revenge.

Fonte: Click Orlando