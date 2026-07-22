Homem em liberdade condicional por voyeurismo e posse de vídeos de abuso sexual infantil se expõe diante de menina de 12 anos do lado de fora de uma residência: MDSO

Fabian Izaguirre Cepero, de 26 anos, é acusado de ficar rondando do lado de fora do quarto de uma menina de 12 anos e de se masturbar do lado de fora de uma casa em Cutler Bay na madrugada de segunda-feira. Agentes do Gabinete do Xerife de Miami-Dade o prenderam na terça-feira.

Os policiais afirmaram que tudo começou por volta das 3h da manhã, quando a menina correu para o pai após ouvir alguém batendo na janela.

O pai da menina então viu Izaguirre Cepero se expondo e se masturbando do lado de fora da janela da filha, segundo o boletim de ocorrência. Detetives afirmaram que ele “voltou à residência da vítima em cinco ocasiões diferentes”.

Em fevereiro de 2025, a polícia de Miami Beach o acusou de entrar na loja Target localizada na 1045 Fifth St., em South Beach, e colocar um celular no chão de um provador para observar uma mulher experimentando trajes de banho.

No momento de sua última prisão, os policiais observaram que ele estava em liberdade sob fiança por 17 acusações relacionadas à posse de material de abuso sexual infantil.

De acordo com um relatório do Departamento de Polícia de Miami Beach, os investigadores que examinavam seu celular em busca de provas relacionadas ao caso da Target se depararam com mais de uma dúzia de imagens e vídeos de meninas com idades entre “2 e 4 anos” sendo abusadas sexualmente.

Quanto ao seu caso mais recente, Izaguirre Cepero deveria comparecer perante um juiz na manhã de quarta-feira, acusado de voyeurismo e ato obsceno; a audiência foi posteriormente marcada para a tarde de quarta-feira.

Fonte: Local 10