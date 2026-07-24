Veterinário opera a pata errada de cachorro na Flórida e caso vai parar na Justiça

Tutor acusa clínica de erro grave durante cirurgia e pede indenização após cão passar por procedimento no ombro saudável

Um casal do sul da Flórida entrou com uma ação por suposta negligência veterinária após um cirurgião operar a pata errada de seu cachorro, um Cane Corso chamado Apex, durante um procedimento realizado em abril de 2025.

Segundo o processo, o animal precisava de uma cirurgia no ombro direito, mas o veterinário realizou o procedimento no ombro esquerdo, que, de acordo com um especialista consultado posteriormente, estava completamente saudável.

Apex começou a mancar ainda filhote. Exames de imagem identificaram uma lesão no ombro direito compatível com osteocondrose (OCD), uma doença nas articulações comum em cães de grande porte. Diante do diagnóstico, a equipe veterinária recomendou a cirurgia.

O procedimento foi realizado na Good Care Animal Clinic, em Miami-Dade. No entanto, ao buscar o cachorro, os tutores perceberam que a área raspada e os pontos cirúrgicos estavam no lado esquerdo do corpo.

"Foi um choque. Ficamos sem acreditar", afirmou Raphie Shin, companheira do tutor de Apex, à emissora NBC6.

A ação judicial foi movida contra o cirurgião Dr. Mario Cabrera, duas empresas ligadas a ele e também contra o veterinário Dr. Adalberto Cotelo, responsável pela clínica que cobrou pelo procedimento.

Em documentos apresentados à Justiça, os réus admitiram que a cirurgia foi realizada no ombro errado e reconheceram que o erro não foi percebido imediatamente. Segundo a defesa, após identificar o equívoco, o cirurgião pediu desculpas e afirmou que o ombro esquerdo também apresentava uma lesão que precisaria ser tratada futuramente.

No entanto, essa versão é contestada pelo advogado do tutor. Um cirurgião veterinário certificado que realizou posteriormente a cirurgia correta afirmou, em e-mail anexado ao processo, que o ombro esquerdo estava completamente normal e que nenhuma intervenção era necessária naquela região.

Os tutores também alegam que a clínica não informou imediatamente sobre o erro e condicionou o reembolso dos cerca de US$ 5.200 pagos pela cirurgia à assinatura de um acordo confidencial. Os réus negam essa acusação. Segundo a ação, o valor acabou sendo devolvido mais de dois meses depois.

Após reunir recursos financeiros, Apex passou pela cirurgia correta cerca de três meses depois. Mesmo assim, o cão ainda enfrenta dificuldades de locomoção, faz sessões de fisioterapia e tem os passeios limitados.

"Eu só quero que o Apex tenha uma vida o mais normal possível e que não sinta mais dor", disse Shin.

Além da ação judicial, o tutor apresentou denúncias contra os dois veterinários ao Departamento de Regulamentação Comercial e Profissional da Flórida (DBPR). Ambos continuam com suas licenças profissionais ativas enquanto o processo segue em tramitação no Tribunal do Condado de Miami-Dade.

Fonte: NBC

