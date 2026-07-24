Onda tropical aumenta as chances de chuva na Flórida neste fim de semana

Sul e Centro do estado devem enfrentar pancadas de chuva, temporais isolados e sensação térmica acima dos 38°C

Uma onda tropical que se aproxima da Flórida deve aumentar as chances de chuva em grande parte do estado neste fim de semana. A previsão indica pancadas e tempestades mais frequentes, especialmente no domingo, tanto no sul quanto na região central da Flórida.

No sul do estado, incluindo os condados de Miami-Dade e Broward, a sexta-feira começou com chuvas passageiras, e novas tempestades podem se formar ao longo da tarde. As temperaturas devem atingir a casa dos 32°C, mas a sensação térmica pode chegar a 38°C devido à alta umidade.

Os meteorologistas alertam para um risco moderado a alto de doenças relacionadas ao calor, principalmente entre idosos, crianças, pessoas com problemas de saúde e quem permanecer por longos períodos ao ar livre sem hidratação adequada.

As chances de chuva aumentam no sábado e ficam ainda maiores no domingo, quando a mudança na direção dos ventos deve favorecer a formação de tempestades sobre a costa leste da Flórida. Algumas dessas chuvas poderão ser intensas, com grande volume de água em curto período.

Apesar dos transtornos, a chuva deve ajudar a amenizar a forte onda de calor e reduzir o déficit hídrico da região. Segundo o monitor de seca dos Estados Unidos, a área de seca extrema aumentou nos últimos dias em Broward e Miami-Dade.

No Centro da Flórida, a previsão também aponta um retorno ao padrão típico do verão, com 50% a 70% de chance de tempestades durante as tardes de sábado e domingo.

As tempestades devem se deslocar lentamente, aumentando o risco de alagamentos localizados, além de raios frequentes e rajadas de vento entre 65 e 90 km/h.

Mesmo com a chuva, o calor continuará intenso em todo o estado. As temperaturas devem permanecer entre 32°C e 34°C, com sensação térmica superior aos 38°C antes da chegada das tempestades.

No Atlântico, não há sistemas tropicais com potencial de desenvolvimento nos próximos sete dias. A tempestade tropical Bertha perdeu força e se dissipou, segundo os meteorologistas.

Fonte: CBS / Click Orlando