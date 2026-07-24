Antes de usar uma bicicleta elétrica na Flórida, veja as regras e os cuidados para evitar acidentes

Municípios do sul do estado endurecem normas para e-bikes após aumento de acidentes e mortes envolvendo ciclistas

As bicicletas elétricas (e-bikes) se tornaram um meio de transporte cada vez mais popular no sul da Flórida, mas também passaram a chamar atenção pelo aumento de acidentes, alguns deles fatais. Diante desse cenário, cidades da região começaram a adotar regras mais rígidas para reforçar a segurança de ciclistas e pedestres.

Segundo dados do Bicycle Accident Lawyers Group, a Flórida registrou 234 mortes de ciclistas em 2023, o maior número entre todos os estados americanos.

O que são as e-bikes?

As bicicletas elétricas possuem um motor e uma bateria que auxiliam o ciclista durante a pedalada, permitindo atingir velocidades maiores com menos esforço. Elas são utilizadas tanto para lazer quanto para deslocamentos diários e estão disponíveis em diferentes modelos.

Na Flórida, existem três categorias:

Classe 1: assistência elétrica apenas durante a pedalada, com velocidade máxima de 20 mph (32 km/h).

Classe 2: permite o uso de acelerador, dispensando a necessidade de pedalar, também com limite de 20 mph.

Classe 3: assistência elétrica durante a pedalada, com velocidade máxima de 28 mph (45 km/h).

O que mudou nas regras?

Em junho, o governador Ron DeSantis vetou um projeto de lei estadual que obrigaria ciclistas a reduzir a velocidade para 10 mph ao passar a menos de 50 pés (cerca de 15 metros) de pedestres. A proposta também criaria um grupo de trabalho para discutir a segurança da micromobilidade no estado.

Segundo o governador, algumas das exigências previstas eram impraticáveis.

Com o veto, municípios passaram a criar suas próprias regulamentações.

Em Sunny Isles Beach, por exemplo, uma nova lei determina que:

Menores de 16 anos não podem alugar nem conduzir bicicletas elétricas.

O uso de e-bikes é proibido nas calçadas.

Os veículos devem circular apenas em ciclovias ou nas vias destinadas aos automóveis.

A multa para quem descumprir as regras começa em US$ 250 e pode chegar a US$ 500 em caso de reincidência.

Já no Condado de Miami-Dade, uma nova regulamentação para a Rickenbacker Causeway estabelece velocidade máxima de 20 mph para bicicletas e patinetes elétricos, além de proibir a circulação desses veículos nas calçadas.

Dicas de segurança

Embora a legislação estadual trate as bicicletas elétricas da mesma forma que as bicicletas convencionais, especialistas recomendam alguns cuidados:

Usar capacete em todos os trajetos.

Comprar bicicletas que possuam recursos de segurança certificados.

Não transportar passageiros em modelos que não foram projetados para isso.

Respeitar toda a sinalização de trânsito, incluindo placas de parada, semáforos e sinalização de conversão.

Especialistas também ressaltam que a segurança depende não apenas dos ciclistas, mas também da atenção dos motoristas e pedestres, especialmente em áreas urbanas onde o número de bicicletas elétricas continua crescendo.

Fonte: NBC