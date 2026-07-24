Polícia amplia caçada por suspeita de homicídio na Flórida que usa disfarces e identidades falsas

Mulher é procurada pela morte de um homem encontrado em uma cova rasa; recompensa chega a US$ 16 mil por informações

Autoridades da Flórida, Alabama e Geórgia intensificaram a busca por Isabelle Rose Johnson, de 38 anos, suspeita de envolvimento no assassinato de Jason Coulthart, de 43 anos. O corpo da vítima foi encontrado em uma cova rasa no dia 25 de junho, em Freeport, no noroeste da Flórida.

O Gabinete do Xerife do Condado de Walton oferece uma recompensa de até US$ 16 mil por informações que levem à prisão da suspeita.

Segundo os investigadores, Johnson é considerada uma "manipuladora habilidosa" e costuma mudar a aparência para dificultar sua identificação. A polícia acredita que ela tenha cortado e tingido o cabelo e utilize diversos nomes falsos.

Entre os apelidos e identidades usados pela suspeita estão Harley, Jessica Elaine Bowman, Jessica Elaine Thrush, Jessica Elaine Thrash, Jessica Dowdy e, possivelmente, Denise.

As autoridades também informaram que ela possui uma tatuagem floral na mão esquerda, próxima ao polegar, e outra no tornozelo direito.

Em uma publicação nas redes sociais, o Gabinete do Xerife fez um apelo direto à suspeita:

"A justiça está chegando. Isabelle. Harley. Jessica. Seja qual for o nome que você esteja usando agora, entregue-se. Já basta."

Até o momento, cinco pessoas foram presas, acusadas de ajudar Johnson a escapar da polícia após o crime. Elas responderão por favorecimento após homicídio qualificado.

Jason Coulthart havia sido dado como desaparecido em 24 de maio. Um mês depois, seu corpo foi localizado enterrado em uma propriedade em Freeport.

Natural de Nova Jersey, Coulthart deixa um filho de 20 anos, além dos pais e um irmão.

Durante as investigações, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança mostrando Johnson dias após a descoberta do corpo. Os investigadores alertam que ela deve ser considerada perigosa e pode alegar estar enfrentando dificuldades, como violência doméstica, para convencer pessoas a oferecerem carona, dinheiro ou outro tipo de ajuda.

"Nossa missão neste momento é encontrá-la para que ela responda pelo homicídio", afirmou o vice-xerife Dustin Cosson.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Isabelle Rose Johnson pode entrar em contato com o Gabinete do Xerife do Condado de Walton pelo telefone (850) 892-8111 ou enviar denúncias anônimas à Emerald Coast Crime Stoppers pelo número (850) 863-TIPS.

Fonte: NBC