Adolescente de 17 anos morre após ser baleado por policial durante cumprimento de mandado em Miami Beach

Segundo o Gabinete do Xerife de Miami-Dade, jovem saiu de um quarto armado durante a operação; caso será investigado pelo FDLE

Um adolescente de 17 anos morreu após ser baleado por um policial do Gabinete do Xerife de Miami-Dade (MDSO) durante o cumprimento de um mandado judicial na manhã desta semana, em Miami Beach.

A ocorrência foi registrada em um prédio de apartamentos localizado na 785 81st Street. De acordo com a xerife Rosie Cordero-Stutz, os agentes cumpriam um mandado relacionado a crimes envolvendo armas de fogo e anunciaram a presença da polícia por meio de um sistema de alto-falantes antes de entrar no imóvel.

Segundo a autoridade, ao entrarem na residência, o adolescente saiu de um dos quartos portando uma arma de fogo. Um dos policiais efetuou um disparo, atingindo o jovem.

Equipes do Miami-Dade Fire Rescue prestaram atendimento, mas o adolescente morreu no local.

As autoridades informaram que a investigação ainda busca esclarecer se o suspeito chegou a disparar a arma. Até o momento, porém, não há indícios de que ele tenha atirado contra os policiais.

Durante a operação, outro morador da residência, um jovem de 18 anos, foi preso. Segundo a xerife, os dois são irmãos e eram os alvos do mandado.

Ainda de acordo com o MDSO, o adolescente que morreu havia sido julgado como adulto em processos anteriores, possuía antecedentes por crimes relacionados a armas de fogo, estava em liberdade condicional e utilizava tornozeleira eletrônica. A polícia também informou que ele era apontado como integrante de uma gangue.

O segundo suspeito, de 18 anos, também seria membro de gangue, usava tornozeleira eletrônica e possui histórico criminal por violações envolvendo armas, segundo as autoridades.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

A xerife destacou que operações para cumprimento de mandados de busca estão entre as ações de maior risco enfrentadas pelas forças de segurança e afirmou que os agentes seguem protocolos para reduzir os perigos durante esse tipo de abordagem.

Como ocorre em todos os casos de disparos envolvendo policiais na Flórida, o episódio será investigado pelo Departamento de Aplicação da Lei da Flórida (FDLE), que irá determinar se o uso da força foi justificado.

Fonte: NBC

