Homem agride funcionários e aponta arma em hospital da Flórida após culpar equipe pela morte da mãe

Um homem de 29 anos foi preso após agredir dois funcionários e apontar uma arma de fogo para membros da equipe de um hospital em Tamarac, no sul da Flórida, segundo o Gabinete do Xerife de Broward (BSO).

O caso aconteceu no dia 20 de julho, no HCA Florida Woodmont Hospital. De acordo com as autoridades, policiais foram acionados após denúncias de que um homem armado estava ameaçando funcionários da unidade.

A investigação aponta que Mark Anthony Bernard culpava a equipe médica pela morte de sua mãe. Durante o incidente, ele teria desferido socos contra dois funcionários do hospital e, em seguida, sacado uma arma de fogo e apontado para eles.

Após as agressões, o suspeito fugiu do hospital antes da chegada da polícia.

Bernard foi localizado e preso posteriormente em sua residência. Durante a operação, os investigadores encontraram uma pistola e um fuzil AR-15 dentro do veículo do suspeito.

Ele foi indiciado por agressão agravada com arma de fogo e por duas acusações de agressão física (battery).

As autoridades não divulgaram informações sobre o estado de saúde dos funcionários agredidos nem detalhes sobre a mãe do suspeito ou as circunstâncias de sua morte. O caso segue sob investigação.

Fonte: NBC