Suspeito de sequestro em Alerta AMBER morre após confronto com policiais na Flórida

Homem perseguido por autoridades do Condado de Marion chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu; adolescente foi encontrada em segurança.

O homem apontado como suspeito de um caso que motivou a emissão de um Alerta AMBER no Condado de Marion, na Flórida, morreu após um confronto com agentes do gabinete do xerife local na tarde de segunda-feira (data não informada).

De acordo com o Marion County Sheriff's Office, os policiais localizaram o veículo do suspeito por volta das 17h20 e tentaram realizar uma abordagem de trânsito. O motorista, identificado como Jason Castillo, não obedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga.

Durante a perseguição, os agentes utilizaram a técnica conhecida como Precision Immobilization Technique (PIT) para interromper o veículo na rodovia U.S. Highway 441, nas proximidades da County Road 25A.

Segundo as autoridades, enquanto os policiais tentavam prender Castillo, disparos foram efetuados. O suspeito foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, mas morreu posteriormente. Até o momento, as autoridades não informaram quem efetuou os disparos nem divulgaram mais detalhes sobre as circunstâncias do confronto.

A área permaneceu interditada por várias horas para o trabalho da perícia, com o fechamento das pistas no sentido sul da U.S. Highway 441. Motoristas foram orientados a utilizar rotas alternativas.

Castillo havia sido identificado anteriormente como o principal suspeito no caso que levou à emissão de um Alerta AMBER na Flórida. A adolescente de 13 anos que estava no centro da ocorrência foi localizada em segurança cerca de uma hora após o alerta ser divulgado, que posteriormente foi cancelado.

A investigação segue em andamento.

Fonte: FOX