Mulher é presa após dopar homem e roubar mais de US$ 84 mil em Miami, diz polícia

Suspeita teria furtado dinheiro em espécie, celular e quase US$ 73 mil em criptomoedas após conhecer a vítima em um restaurante de luxo em Brickell.

Uma mulher de 35 anos foi presa em Miami, na Flórida, acusada de dopar um homem e roubar mais de US$ 84 mil após os dois se conhecerem em um restaurante de luxo no bairro de Brickell.

De acordo com a polícia de Miami, Cassandra Thompson responde por acusações de furto qualificado, lavagem de dinheiro, uso ilegal de dispositivo de comunicação e fraude por meio de sistema informatizado.

A investigação aponta que o caso ocorreu em dezembro de 2024. A vítima relatou ter conhecido Thompson no restaurante Gekko e a convidado para seu apartamento após o encontro.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem passou mal depois que a suspeita preparou uma bebida para ele. Ao recobrar a consciência, percebeu que seu celular havia desaparecido, assim como US$ 10 mil em dinheiro.

A vítima conseguiu rastrear o aparelho até Nova York. De acordo com os investigadores, Thompson embarcou para a cidade poucas horas após o crime.

Além do dinheiro em espécie, o homem informou ter perdido quase US$ 73 mil em criptomoedas, totalizando um prejuízo superior a US$ 84 mil.

Cassandra Thompson foi detida e encaminhada para a cadeia do condado de Miami-Dade. Registros oficiais mostram que a Justiça fixou sua fiança em US$ 25 mil. A investigação segue em andamento.

Fonte: NBC