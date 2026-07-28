Brasileiro é preso na Flórida após se entregar por suspeita de matar ex-namorada a tiros

Willian Rosa do Amaral, de 26 anos, gravou um vídeo antes de se apresentar à polícia; vítima era brasileira e havia se mudado recentemente para os Estados Unidos.

Um brasileiro de 26 anos foi preso na Flórida após se entregar às autoridades, suspeito de matar a ex-namorada a tiros em Fort Myers. O caso aconteceu na manhã de segunda-feira (27) e segue sendo investigado pelo Departamento de Polícia de Fort Myers (FMPD).

O suspeito foi identificado como Willian Rosa do Amaral, que, antes de se apresentar à polícia do condado de Lee, gravou um vídeo informando a amigos e familiares que pretendia se entregar.

A vítima, identificada apenas como Júlia, também era brasileira. O nome completo não foi divulgado pelas autoridades em razão da Lei de Marsy, legislação que protege a identidade de vítimas de crimes nos Estados Unidos.

Segundo a polícia, agentes foram acionados por volta das 7h50, após moradores de um condomínio relatarem disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, no Village Creek Apartments, encontraram a mulher já sem vida.

Willian Rosa do Amaral foi autuado por homicídio de segundo grau. Até o momento, a polícia não informou a motivação do crime.

De acordo com a imprensa americana, Júlia era natural da Bahia e havia se mudado para os Estados Unidos há cerca de três meses para viver com o então namorado. Amigos a descreveram como uma pessoa alegre e afirmaram que ela havia concluído a faculdade aproximadamente seis meses antes de morrer.

Ainda segundo relatos da imprensa, Amaral é natural de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais. A morte de Júlia causou comoção entre a comunidade brasileira na região, que pede justiça e acompanha o andamento das investigações.

Fonte: O Globo