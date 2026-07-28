Brasileiro é preso na Flórida suspeito de matar mulher a tiros

Mineiro de 26 anos se entregou à polícia horas após o crime; amigos da vítima afirmam que ele não aceitava o fim do relacionamento.

O brasileiro Willian Rosa do Amaral, de 26 anos, foi preso na Flórida, nos Estados Unidos, suspeito de matar a brasileira Júlia, durante um ataque a tiros em Fort Myers.

Segundo o Departamento de Polícia de Fort Myers (FMPD), o crime aconteceu na manhã de segunda-feira (27), em um condomínio residencial. Moradores acionaram a polícia após ouvirem disparos de arma de fogo e, ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida.

Após o crime, Willian deixou o local, mas se apresentou voluntariamente às autoridades horas depois e foi preso. Ele foi autuado por homicídio de segundo grau, e o caso segue sob investigação.

De acordo com a imprensa, Willian é natural de Engenheiro Caldas, em Minas Gerais, enquanto Júlia tinha dupla nacionalidade. Ele havia se mudado recentemente para os Estados Unidos e os dois estavam se conhecendo.

Amigos da vítima relataram que o suspeito não teria aceitado o fim do relacionamento e passou a apresentar um comportamento controlador antes do crime. No entanto, a polícia ainda não confirmou oficialmente a motivação do homicídio, e as circunstâncias do caso continuam sendo apuradas.

A morte de Júlia causou comoção entre familiares, amigos e membros da comunidade brasileira na Flórida, que pedem justiça pela jovem.

