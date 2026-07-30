Filha do ex-jogador Vampeta é presa por suspeita de violência doméstica na Flórida

Giovanna Batista Santos, de 23 anos, foi detida em Broward County; caso será analisado pela Justiça da Flórida em audiência inicial.

Giovanna Batista Santos, filha do ex-jogador Vampeta, foi presa na terça-feira (28) no condado de Broward, na Flórida, sob suspeita de envolvimento em um caso de violência doméstica.

Segundo registros da polícia local, a jovem foi autuada pela acusação de “Touch or Strike/Battery/Domestic Violence”, termo utilizado pela legislação da Flórida para casos de contato físico intencional ou agressão em contexto de violência doméstica.

A prisão foi realizada pela polícia de Pompano Beach, e Giovanna foi encaminhada para a unidade prisional principal do condado de Broward. De acordo com os documentos públicos, não havia fiança definida no momento da detenção.

Os registros oficiais não informam detalhes sobre as circunstâncias da ocorrência nem identificam a suposta vítima. Também não há menção inicial ao uso de armas ou à existência de agravantes no caso.

Caso seguirá para análise da Justiça

Pela legislação da Flórida, pessoas presas por suspeita de violência doméstica geralmente passam por uma audiência inicial perante um juiz, que avalia as condições para uma possível liberação e pode estabelecer medidas de proteção, como uma ordem de não contato com a suposta vítima.

Moradora do sul da Flórida há pelo menos dois anos, Giovanna vive na mesma região onde estão sua mãe, Roberta Soares Galiza, e sua irmã mais velha, Gabriela.

Em março de 2025, ela se casou em Deerfield Beach, em uma cerimônia que contou com a presença de familiares, incluindo o próprio Vampeta. O casamento aconteceu meses após uma disputa pública entre pai e filha envolvendo questões relacionadas ao pagamento de pensão alimentícia.

Até o momento, não foram divulgadas informações adicionais sobre o andamento do processo ou sobre a próxima etapa judicial do caso.