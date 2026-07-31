Temporais devem atingir a Flórida durante o fim de semana, com risco de alagamentos

Centro e sul do estado terão alta probabilidade de chuva até segunda-feira; meteorologistas alertam para raios, ventos fortes e acumulados elevados.

Moradores da Flórida devem se preparar para um fim de semana marcado por instabilidade, pancadas de chuva frequentes e possibilidade de tempestades fortes. A previsão indica que o tempo permanecerá úmido e instável, aumentando o risco de alagamentos localizados em diversas regiões do estado.

Centro da Flórida terá período mais chuvoso

Entre sábado e segunda-feira, a previsão aponta os maiores volumes de chuva para a região central da Flórida. As chances de precipitação variam entre 60% e 80% durante as tardes, devido à presença de grande quantidade de umidade tropical e à passagem de áreas de instabilidade.

Diferentemente do padrão típico do verão, as tempestades poderão se formar ainda pela manhã ou se estender até a noite.

Os principais riscos incluem descargas elétricas frequentes, rajadas de vento e chuva intensa, que pode provocar alagamentos em pontos isolados.

Apesar da instabilidade, as temperaturas permanecem dentro da média para a época, com máximas na casa dos 32°C.

Mudança no padrão do tempo na próxima semana

A partir de terça-feira, os meteorologistas esperam uma mudança gradual nas condições do tempo.

Com a diminuição da intensidade dos ventos, a brisa marítima voltará a ser o principal fator para a formação das tempestades típicas de verão, concentradas principalmente entre a tarde e o início da noite.

Mesmo assim, a previsão ainda indica chances de chuva entre 40% e 50% ao longo da próxima semana, embora de forma menos abrangente do que neste fim de semana.

As temperaturas devem subir ligeiramente, com máximas próximas dos 35°C.

Sul da Flórida também segue em alerta

No sul do estado, a previsão também é de aumento da chuva e de tempestades isoladas durante o fim de semana.

O Centro de Previsão do Tempo (Weather Prediction Center) colocou a região sob nível 1 de 4 para risco de chuvas excessivas, indicando possibilidade de temporais capazes de provocar alagamentos localizados.

As tempestades devem se desenvolver entre o fim da manhã e a noite de domingo, e a tendência é que o padrão chuvoso continue no início de agosto, com pancadas de chuva e trovoadas previstas diariamente.

As temperaturas no sul da Flórida devem ficar um pouco mais amenas, com máximas em torno de 32°C.

Fonte: CBS/Click Orlando