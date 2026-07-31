Morar na Flórida ficou mais caro: veja quanto custa viver no estado em 2026

A inflação perdeu força nos Estados Unidos, mas isso não significa que a vida ficou mais barata. Para quem mora ou pretende se mudar para a Flórida, o custo de vida continua sendo um dos maiores desafios, principalmente por causa dos aluguéis, seguros e alimentação.

Dados recentes mostram que a Flórida continua entre os estados mais caros para viver quando comparada a poucos anos atrás. Embora o custo médio estadual seja próximo da média nacional, cidades como Miami e Fort Lauderdale puxam os preços para cima, especialmente no mercado imobiliário.

Quanto custa morar na Flórida?

O aluguel continua sendo a maior despesa da maioria das famílias.

Valores médios de aluguel em 2026:

Miami

- Apartamento de 1 quarto: entre US$ 2.200 e US$ 2.900 por mês

- Apartamento de 3 quartos: pode ultrapassar US$ 5.500 em regiões centrais.

Orlando

- Apartamento de 1 quarto: entre US$ 1.550 e US$ 1.950

- Apartamento de 3 quartos: cerca de US$ 2.600 a US$ 3.100.

Em Broward County, onde vivem muitos brasileiros, o aluguel considerado de mercado para um apartamento de um quarto varia aproximadamente entre US$ 1.730 e US$ 2.850, dependendo da cidade e do CEP.

Quanto uma família precisa ganhar?

Especialistas em planejamento financeiro recomendam que a moradia não ultrapasse 30% da renda mensal.

Isso significa que:

- para pagar um aluguel de US$ 2.500, a renda ideal da família seria superior a US$ 8.300 por mês;

- para um aluguel de US$ 3.000, a renda recomendada ultrapassa US$ 10 mil mensais.

Além do aluguel, ainda entram despesas com energia, internet, seguro, combustível, alimentação e plano de saúde.

Miami está entre as cidades mais caras dos EUA

Um levantamento recente do U.S. Bureau of Economic Analysis mostrou que a região metropolitana de Miami–Fort Lauderdale–West Palm Beach se tornou a segunda mais cara dos Estados Unidos, ficando atrás apenas da região da Baía de San Francisco e ultrapassando Nova York pela primeira vez. O aumento foi impulsionado pelos custos de moradia, seguros, mensalidades escolares e alimentação.

E para quem vem do Brasil?

Mesmo considerando a diferença cambial, o impacto é significativo.

Um casal que deseja viver com conforto na Flórida geralmente precisa de uma renda entre US$ 5 mil e US$ 7 mil por mês, dependendo da cidade e do estilo de vida. Famílias com filhos costumam necessitar de uma renda ainda maior devido aos custos com moradia, transporte, alimentação e saúde.

Para muitos brasileiros, o salário recebido em reais torna inviável manter esse padrão sem uma fonte de renda em dólares.

O que esperar?

Economistas afirmam que a inflação desacelerou, mas os preços dificilmente voltarão aos níveis anteriores à pandemia. A expectativa é de estabilidade, mas não de redução significativa nos custos de moradia e seguros no curto prazo.