Caso de dengue transmitido localmente é confirmado em Miami-Dade; autoridades reforçam alerta

Departamento de Saúde da Flórida orienta moradores e visitantes a adotarem medidas de prevenção contra picadas de mosquitos.

O Departamento de Saúde da Flórida em Miami-Dade confirmou um caso de dengue contraído localmente no condado e emitiu um alerta para moradores e visitantes da região.

Segundo as autoridades, o órgão está trabalhando em conjunto com o Controle de Mosquitos de Miami-Dade para reforçar a vigilância, prevenção e ações de combate à doença.

A dengue é uma infecção transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti e pode causar sintomas semelhantes aos da gripe, incluindo febre, fortes dores musculares e nas articulações e, em alguns casos, manchas na pele.

De acordo com especialistas, os sintomas geralmente aparecem até 14 dias após a picada de um mosquito infectado. A doença não é transmitida de uma pessoa para outra.

Autoridades recomendam prevenção

O Departamento de Saúde orienta que a população adote medidas simples para evitar picadas de mosquitos, como:

- Usar repelente;

- Evitar áreas com grande presença de mosquitos;

- Manter portas e janelas protegidas por telas;

Eliminar recipientes com água parada, onde os mosquitos podem se reproduzir.

As autoridades afirmam que continuam monitorando doenças transmitidas por mosquitos em todo o estado, incluindo vírus do Nilo Ocidental, encefalite equina oriental, encefalite de St. Louis, malária, chikungunya e dengue.

Moradores da Flórida também são incentivados a informar a Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem do estado sobre a presença de aves mortas, que podem ajudar no monitoramento de algumas doenças.

Pessoas que apresentarem sintomas compatíveis com dengue devem entrar em contato com o Departamento de Saúde da Flórida em Miami-Dade pelo telefone 305-324-2400.

Fonte: Local 10