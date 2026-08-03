Relatório aponta os condados da Flórida onde os impostos sobre imóveis mais aumentaram

Levantamento mostra que alguns condados tiveram crescimento dos impostos prediais muito acima da alta populacional e da inflação entre 2014 e 2024.

Os impostos sobre propriedades aumentaram em toda a Flórida na última década, mas algumas regiões registraram altas muito superiores à média estadual.

Um relatório recente da organização Florida TaxWatch comparou o crescimento da arrecadação de impostos imobiliários entre 2014 e 2024 com o avanço da população somado à inflação no mesmo período.

O levantamento mostra que, em vários condados, os impostos sobre imóveis cresceram muito mais rapidamente do que esses dois fatores combinados.

Condados com maiores aumentos nos impostos prediais

Segundo o estudo, os maiores crescimentos no período foram registrados em:

- Walton County (Panhandle)

Aumento de 216,1% nos impostos sobre propriedades, contra 90,4% de crescimento populacional somado à inflação.

- Pasco County (região de Tampa Bay)?Alta de 169,2%, contra 70,2% de população e inflação.

- Osceola County (Flórida Central)?Crescimento de 157,3%, contra 96,9%.

- Nassau County (Nordeste da Flórida)?Aumento de 147,4%, contra 78,4%.

- St. Lucie County (Treasure Coast)?Alta de 146,2%, contra 75,9%.

- Manatee County (Costa do Golfo)?Crescimento de 145,8%, contra 74,7%.

- St. Johns County (Nordeste da Flórida)?Aumento de 139,5%, contra 103,3%.

Crescimento estadual também foi significativo

Em todo o estado, a Florida TaxWatch informou que os impostos imobiliários aumentaram 108,1% entre 2014 e 2024.

No mesmo período, o crescimento combinado da população e da inflação foi de 54,9%.

Debate sobre redução de impostos

O aumento dos impostos sobre imóveis se tornou um dos principais temas de discussão política na Flórida.

Autoridades estaduais têm defendido medidas de alívio tributário, enquanto governos locais afirmam que a arrecadação é necessária para financiar serviços públicos, como educação, segurança e infraestrutura.

O levantamento considera todos os impostos sobre propriedades cobrados dentro de cada condado, incluindo taxas de condados, cidades, distritos escolares e distritos especiais.

Fonte: Click Orlando