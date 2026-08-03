Miami e região central da Flórida enfrentam semana de chuva, risco de alagamentos e sensação de até 105°F

Após dias de calor intenso, South Florida terá aumento das tempestades; meteorologistas alertam para pancadas fortes, raios e possíveis inundações localizadas.

A primeira semana de agosto começa com uma mudança no padrão do tempo no sul e no centro da Flórida. Depois de uma sequência de dias com alertas de calor, a região terá uma semana marcada por maior umidade, chuvas frequentes e possibilidade de alagamentos em alguns pontos.

Segundo meteorologistas, as maiores chances de chuva em Miami estão previstas para segunda e terça-feira, principalmente durante as tardes e noites, com possibilidade de tempestades entre 50% e 60%.

O Serviço Nacional de Meteorologia de Miami indica que o período de maior atividade deve ocorrer entre 16h e 19h, quando a chance de pancadas pode chegar a 70%.

Calor continua, mesmo com a chuva

Apesar do aumento da nebulosidade e das tempestades, as temperaturas permanecerão elevadas.

Em Miami, a máxima deve chegar perto dos 32°C, com sensação térmica próxima de 38°C devido à combinação de calor e umidade.

Na quarta e quinta-feira, o padrão chuvoso continua, com chances de precipitação entre 50% e 60%, temperaturas na casa dos 31°C e sensação térmica podendo alcançar 38°C.

Na sexta-feira, a previsão indica aumento das chuvas, com possibilidade de tempestades chegando a 70%.

Fim de semana pode trazer mais calor e temporais

No sábado, a previsão aponta cerca de 50% de chance de tempestades, com temperaturas próximas de 32°C e sensação térmica podendo atingir 40°C entre 15h e 17h.

Esse aumento na sensação de calor pode levar à emissão de um novo alerta de calor.

No domingo, a chuva diminui um pouco, com previsão de 40% de chance de pancadas durante a tarde, mas o calor continua intenso, com sensação térmica próxima de 40°C.

Apesar da instabilidade, o Centro Nacional de Furacões informou que não há previsão de formação de tempestades tropicais ou furacões nos próximos sete dias.

Centro da Flórida também terá tempo instável

Na região central do estado, a previsão também é de uma sequência de dias com tempestades de verão.

Entre segunda e terça-feira, as chances de chuva ficam entre 50% e 70%, com possibilidade de temporais acompanhados de raios frequentes, ventos de até 80 km/h e chuvas intensas.

O Serviço Nacional de Meteorologia colocou a região sob risco marginal de alagamentos (nível 1 de 5), enquanto parte do oeste do condado de Marion está sob risco moderado (nível 2 de 5).

As temperaturas devem ficar próximas dos 32°C, com sensação térmica entre 38°C e 41°C.

Nova onda de umidade pode chegar no fim da semana

Entre quarta e quinta-feira, a brisa marítima deve voltar a influenciar o clima, trazendo algumas pancadas próximas ao litoral durante a manhã e maior concentração de tempestades no interior durante a tarde.

A previsão indica chances de chuva entre 30% e 40%.

Para sexta-feira e o fim de semana, meteorologistas acompanham uma possível nova área de instabilidade vinda do Atlântico, que pode aumentar novamente a quantidade de umidade sobre a Flórida.

Caso o sistema avance para o estado, a previsão é de mais chuva, tempestades e possibilidade de volumes elevados em pontos isolados.

Além disso, o aumento dos ventos vindos do oceano pode elevar o risco de correntes marítimas perigosas nas praias da costa atlântica a partir do fim desta semana.

Fonte: Miami Herald/Click Orlando