Ex-atacante da MLS é preso em Miami acusado de tentar entrar nos EUA com quase 9 mil comprimidos de hidrocodona

Diego Serna, ex-jogador do Miami Fusion, foi detido no Aeroporto Internacional de Miami e responderá por importação e conspiração para tráfico de medicamento controlado.

O ex-jogador colombiano Diego Serna, de 52 anos, ex-atacante do extinto Miami Fusion, da Major League Soccer (MLS), foi preso e indiciado por autoridades federais dos Estados Unidos após ser acusado de tentar entrar no país com quase 9 mil comprimidos de hidrocodona.

Segundo a denúncia criminal federal, Serna desembarcou na quarta-feira (30) no Aeroporto Internacional de Miami em um voo da American Airlines vindo de Medellín, na Colômbia, carregando duas mochilas e sem bagagem despachada.

Antes mesmo da chegada aos Estados Unidos, as autoridades colombianas haviam emitido um alerta informando que o ex-jogador era suspeito de transportar drogas.

Quase 9 mil comprimidos em frascos de vitaminas

Durante uma inspeção secundária da Alfândega americana, os agentes encontraram sete frascos de vitaminas contendo aproximadamente 8.975 comprimidos.

De acordo com as autoridades, os comprimidos foram identificados como hidrocodona com acetaminofeno — um medicamento opioide de uso controlado, anteriormente comercializado sob a marca Vicodin. Testes preliminares confirmaram a presença de opiáceos.

Segundo os investigadores, Serna afirmou imediatamente que desejava colaborar com a investigação.

Ele contou que os frascos haviam sido entregues em seu apartamento, na Colômbia, por um homem identificado apenas como "Sebastian", que teria pago sua passagem aérea como forma de agradecimento por transportar os medicamentos.

Ainda de acordo com o depoimento, Serna foi orientado a aguardar instruções após desembarcar em Miami para entregar a carga.

Entrega monitorada pela polícia

Após concordar em cooperar, Serna participou de uma entrega controlada supervisionada pelas autoridades.

Seguindo orientação dos agentes, ele enviou uma mensagem a "Sebastian" pelo WhatsApp informando que havia chegado aos Estados Unidos.

Pouco depois, uma mulher foi até o aeroporto para buscar a mochila com os comprimidos. Após receber o material, ela foi abordada pelos agentes, que apreenderam os medicamentos.

Segundo a denúncia, durante a abordagem, o celular da mulher recebia diversas ligações de um contato identificado como "Sebastian hijo”.

As autoridades não divulgaram a identidade da mulher nem informaram se ela também responderá criminalmente pelo caso.

Ex-jogador foi liberado mediante fiança

Serna foi formalmente acusado de importação de hidrocodona e conspiração para importar hidrocodona para os Estados Unidos.

Ele compareceu à Justiça Federal de Miami na quinta-feira (31) e foi liberado após o pagamento de uma fiança de US$ 100 mil.

Como parte das condições da liberdade provisória, o ex-jogador teve o passaporte apreendido, está proibido de deixar o Distrito Sul da Flórida e não poderá frequentar aeroportos ou outros estabelecimentos de transporte.

A audiência de apresentação da acusação está marcada para 20 de agosto, na Justiça Federal de Miami.

Carreira na MLS

Diego Serna atuou pelo Miami Fusion entre 1998 e 2001 e encerrou sua passagem como o maior artilheiro da história do clube, que encerrou suas atividades em 2002.

Em 2001, foi eleito para a seleção ideal da MLS (MLS Best XI), reconhecimento concedido aos melhores jogadores da liga na temporada.

Sua última atuação como jogador profissional foi em 2014, defendendo o Miami Dade FC, da United Premier Soccer League.

Fonte: Local 10