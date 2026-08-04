Almoço escolar volta a ser cobrado em Miami-Dade; famílias buscam alternativas para economizar

Após o fim da gratuidade criada durante a pandemia, estudantes do condado voltarão a pagar pelas refeições escolares; especialistas dão dicas para reduzir gastos.

As famílias de Miami-Dade terão novos custos com a alimentação escolar neste ano letivo. Pela primeira vez desde a pandemia, a maioria dos estudantes do condado voltará a pagar diariamente pelo almoço oferecido nas escolas.

O valor será de US$ 4,20 por refeição para a maioria dos alunos. Em Broward, os preços também aumentaram: US$ 4 para estudantes do ensino fundamental, US$ 4,35 para alunos do ensino médio e US$ 4,50 para estudantes do ensino secundário.

Período de adaptação e programas de auxílio

Em Miami-Dade, haverá um período de carência de 30 dias em que todos os estudantes poderão receber almoço gratuitamente.

Famílias que se enquadram nos critérios de renda também podem solicitar programas de almoço gratuito ou com preço reduzido nos dois condados.

O aumento, porém, representa um impacto significativo no orçamento de algumas famílias. Uma família com dois estudantes pagando o valor integral em Miami-Dade poderá gastar cerca de US$ 185 a mais por mês apenas com refeições escolares.

Especialistas dão dicas para economizar

Para ajudar os pais a reduzirem os custos, a nutricionista Nicole Dulzaides, do Nicklaus Children's Hospital, recomenda preparar refeições em casa com alimentos que as crianças realmente costumam consumir.

"Escolha coisas com as quais eles já têm familiaridade e que você sabe que eles vão comer", explicou.

Segundo a especialista, uma lancheira equilibrada deve incluir:

Uma fonte de proteína;

Grãos integrais;

Frutas;

Vegetais.

Para bebidas, Dulzaides recomenda água para manter a hidratação e alerta que sucos geralmente contêm grandes quantidades de açúcar.

Com o aumento dos preços das refeições escolares, muitas famílias da região estão buscando combinar o uso dos programas de auxílio disponíveis com opções caseiras para controlar melhor os gastos.

Fonte: Local 10