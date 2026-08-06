Briga iniciada no TikTok termina em tiroteio e deixa mulher ferida em Miami

Discussão durante transmissão ao vivo evoluiu para confronto entre grupos; mulher é presa após atirar contra homem armado, segundo a polícia

Uma discussão iniciada durante uma transmissão ao vivo no TikTok terminou em um tiroteio que deixou uma mulher ferida na noite de terça-feira (5), em Miami, na Flórida. Outra mulher foi presa e responderá por agressão agravada com uso de arma de fogo.

De acordo com a polícia, os agentes foram acionados após um alerta do sistema de detecção de disparos (ShotSpotter) na região da Northwest 57th Street. No local, encontraram a vítima com um ferimento à bala na perna. Ela foi levada ao hospital e está em condição estável.

Os policiais também encontraram seis cápsulas de munição e ouviram testemunhas que relataram que o confronto começou no Miller Dawkins Park, onde grupos de mulheres haviam combinado uma briga após uma série de discussões realizadas pelo TikTok Live.

Segundo o boletim de ocorrência, após a confusão no parque, a vítima e suas amigas voltaram para casa. Pouco tempo depois, receberam uma ligação ou mensagem convidando o grupo para sair novamente e continuar a briga.

Quando elas foram para a rua, iniciou-se uma nova discussão verbal. Nesse momento, um homem que estava com o outro grupo e usava máscara colocou a mão na cintura, aparentemente para sacar uma arma.

Uma das testemunhas afirmou que começou a correr e, em seguida, ouviu os disparos. Ao retornar, encontrou a vítima baleada na perna.

Imagens de câmeras de segurança mostraram que o homem chegou a sacar a arma e apontá-la para o grupo, mas a guardou novamente e começou a se afastar.

As gravações também mostram que Celia Penichet Lopez, de 41 anos, atirou primeiro contra o homem. Em seguida, ele revidou os disparos, atingindo a vítima.

Inicialmente, Penichet Lopez disse aos investigadores que apenas respondeu aos tiros do homem. No entanto, após assistir às imagens de segurança, admitiu que foi a primeira a disparar.

Segundo a polícia, as imagens indicam que o homem já estava deixando o local e não representava uma ameaça imediata quando a suspeita decidiu atirar.

Celia Penichet Lopez foi presa na quarta-feira (6) e indiciada por agressão agravada com arma de fogo, causando lesão corporal. Ela permanece detida sem direito à fiança, de acordo com registros da prisão.

Fonte: NBC

